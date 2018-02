LIVE Real Madrid-Psg - Champions League in DIRETTA : al Bernabeu sfida galattica tra Cristiano Ronaldo e Neymar! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Real Madrid-Psg, andata degli ottavi di finale di Champions League. E’ una sfida stellare quella che va in scena al Santiago Bernabeu! Da un lato i galacticos, il Real Madrid vincitore della Champions per tre volte negli ultimi quattro anni; dall’altra i francesi che ambiscono a salire sul tetto d’Europa. Non è stata una stagione esaltante in Realtà per il Real, in notevole difficoltà ...

LIVE Champions League - Real Madrid-Psg e Porto-LIVErpool in DIRETTA : tutta la serata in tempo reale : Buonasera e bentrovati ad un’altra gran serata dedicata alla Champions League 2017-2018 con la nostra DIRETTA LIVE. Prosegue il programma per quanto riguarda gli ottavi di finale: alle 20.45 in scena altri due incontri, uno dei quali da seguire assolutamente. C’è infatti il big match, lo scontro più atteso di questi ottavi: la sfida tra Real Madrid e Paris Saint Germain. Due delle squadre favorite per la conquista della Coppa (una è ...

Real Madrid Paris SG/ Streaming video e diretta tv : probabili formazioni - quote - orario - risultato LIVE : diretta Real Madrid-Paris SG: info Streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live. Al Bernabeu va in scena una sorta di finale anticipata tra le due big d'Europa.(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 08:45:00 GMT)

Juventus-Tottenham 2-2 : Diretta LIVE e Risultato in Tempo Reale - Champions League - : CRONACA Live: 1- Cominciata la partita 2 GOOOALLL JUVENTUS: Insacca Higuain al volo dopo una punizione battuta al bacio da Pjanic. Lloris sorpreso e bianconeri in vantaggio 5 Altra palla interessante ...

LIVE Juventus-Tottenham - cronaca e risultato in tempo reale : si riparte dal 2-1

LIVE Juventus-Tottenham - cronaca e risultato in tempo reale : Higuain dopo 2' - 1-0

LIVE Juventus-Tottenham - cronaca e risultato in tempo reale : le ultime da Torino

LIVE Stella Rossa-Cska Mosca - cronaca e risultato in tempo reale : le formazioni ufficiali

