LIVE Curling | Olimpiadi PyeongChang 2018 | debuttano gli azzurri! Italia-Canada 2-4 dopo

LIVE Curling - Olimpiadi PyeongChang 2018 : debuttano gli azzurri! Italia-Canada 1-1 dopo cinque End. Più tardi la Svizzera! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del torneo di Curling maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Oggi mercoledì 14 febbraio inizia la competizione riservata agli uomini e l’Italia proverà a essere protagonista: gli azzurri tornano a partecipare a una rassegna a cinque cerchi dopo 12 anni da Torino 2006 quando nel nostro Paese scoppiò la Curling mania. La nostra Nazionale vuole essere assoluta protagonista e proverà a ...

LIVE Curling - Olimpiadi PyeongChang 2018 : debutta l’Italia! Azzurri in difesa con il Canada : 0-0 dopo tre End. Più tardi la Svizzera! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del torneo di Curling maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Oggi mercoledì 14 febbraio inizia la competizione riservata agli uomini e l’Italia proverà a essere protagonista: gli Azzurri tornano a partecipare a una rassegna a cinque cerchi dopo 12 anni da Torino 2006 quando nel nostro Paese scoppiò la Curling mania. La nostra Nazionale vuole essere assoluta protagonista e proverà a ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA mercoledì 14 febbraio : posticipato l’inizio della gara di slalom femminile - le azzurre ci riprovano nel biathlon. Debutta l’Italia del curling - c’è Alessandro Pittin! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di mercoledì 14 febbraio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Dopo i trionfi di ieri firmato Arianna Fontana (oro nei 500 metri dello short track) e Federico Pellegrino (argento nella sprint di sci di fondo) altra giornata in cui ci si augura che il Bel Paese possa rimpinguare il proprio bottino. Saranno 26 gli azzurri impegnati. Occhi puntati su Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer nell’individuale ...

LIVE Curling - Olimpiadi PyeongChang 2018 : debutta l’Italia! Gli azzurri sfidano i maestri del Canada - poi la Svizzera! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del torneo di Curling maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Oggi mercoledì 14 febbraio inizia la competizione riservata agli uomini e l’Italia proverà a essere protagonista: gli azzurri tornano a partecipare a una rassegna a cinque cerchi dopo 12 anni da Torino 2006 quando nel nostro Paese scoppiò la Curling mania. La nostra Nazionale vuole essere assoluta protagonista e proverà a ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA mercoledì 14 febbraio : le azzurre ci riprovano nel biathlon. Debutta l’Italia del curling - c’è Alessandro Pittin! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di mercoledì 14 febbraio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Dopo i trionfi di ieri firmato Arianna Fontana (oro nei 500 metri dello short track) e Federico Pellegrino (argento nella sprint di sci di fondo) altra giornata in cui ci si augura che il Bel Paese possa rimpinguare il proprio bottino. Saranno 26 gli azzurri impegnati. Occhi puntati su Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer nell’individuale ...

OLIMPIADI INVERNALI PYEONGCHANG 2018/ Risultati LIVE - curling e sci protagonisti : gli italiani in gara : OLIMPIADI INVERNALI PYEONGCHANG 2018, i Risultati live di oggi 8 febbraio 2018: protagonisti numerosi italiani, da Christof Innerhofer a Dominik Paris(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 03:20:00 GMT)

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 10 dicembre. Curling : azzurre escluse dalle Olimpiadi - uomini a Pyeongchang! Gross sesto in slalom : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di domenica 10 dicembre degli Sport Invernali. Si chiude un week end zeppo di eventi e con tanta Italia in gara sui tutti i fronti. L’attesa è febbrile per gli azzurri del Curling che oggi in un doppio spareggio mozzafiato si giocano l’accesso ai Giochi di Pyeongchang sia nel torneo maschile che nel femminile. Dopo il quarto posto di ieri nel SuperG, Brignone guida un’Italia ambiziosa nel ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 10 dicembre. Curling : ITALIA MASCHILE A PYEONGCHANG : battuta la Danimarca 6-5!!!! Gross chiude sesto nello slalom a Val d’Isere. La staffetta maschile del biathlon è quinta : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di domenica 10 dicembre degli Sport Invernali. Si chiude un week end zeppo di eventi e con tanta ITALIA in gara sui tutti i fronti. L’attesa è febbrile per gli azzurri del Curling che oggi in un doppio spareggio mozzafiato si giocano l’accesso ai Giochi di PYEONGCHANG sia nel torneo maschile che nel femminile. Dopo il quarto posto di ieri nel SuperG, Brignone guida un’ITALIA ambiziosa nel ...

LIVE Curling - Preolimpico Plzen 2017 in DIRETTA : tra le donne Italia-Danimarca - ultima chance per le Olimpiadi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del torneo Preolimpico di Curling. Giornata decisiva a Plzen (Repubblica Ceca) dove si assegnano i pass per le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 e l’Italia è in corsa con entrambe le squadre per sognare l’impresa: manchiamo dai Giochi da Torino 2006, oggi si può spezzare il digiuno. Le ragazze, dopo aver perso contro la Cina, si giocano il tutto per tutto nella sfida conclusiva ...

LIVE Curling - Preolimpico Plzen 2017 in DIRETTA : Italia-Danimarca 6-5 - ANDIAMO ALLE OLIMPIADI! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del torneo Preolimpico di Curling. Giornata decisiva a Plzen (Repubblica Ceca) dove si assegnano i pass per le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 e l’Italia è in corsa con entrambe le squadre per sognare l’impresa: manchiamo dai Giochi da Torino 2006, oggi si può spezzare il digiuno. Le ragazze, dopo aver perso contro la Cina, si giocano il tutto per tutto nella sfida conclusiva ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 10 dicembre. Curling : ITALIA MASCHILE A PYEONGCHANG : battuta la Danimarca 6-5!!!! Gross primo in Val d’Isere. Le staffette del Biathlon per stupire : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di domenica 10 dicembre degli Sport Invernali. Si chiude un week end zeppo di eventi e con tanta ITALIA in gara sui tutti i fronti. L’attesa è febbrile per gli azzurri del Curling che oggi in un doppio spareggio mozzafiato si giocano l’accesso ai Giochi di PYEONGCHANG sia nel torneo MASCHILE che nel femminile. Dopo il quarto posto di ieri nel SuperG, Brignone guida un’ITALIA ambiziosa nel ...

LIVE Curling - Preolimpico Plzen 2017 in DIRETTA : Italia-Danimarca 5-4 - ultimo end! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del torneo Preolimpico di Curling. Giornata decisiva a Plzen (Repubblica Ceca) dove si assegnano i pass per le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 e l’Italia è in corsa con entrambe le squadre per sognare l’impresa: manchiamo dai Giochi da Torino 2006, oggi si può spezzare il digiuno. Le ragazze, dopo aver perso contro la Cina, si giocano il tutto per tutto nella sfida conclusiva ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 10 dicembre. Curling : Italia-Danimarca thrilling! Gross primo in Val d’Isere. Le staffette del Biathlon per stupire : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di domenica 10 dicembre degli Sport Invernali. Si chiude un week end zeppo di eventi e con tanta Italia in gara sui tutti i fronti. L’attesa è febbrile per gli azzurri del Curling che oggi in un doppio spareggio mozzafiato si giocano l’accesso ai Giochi di Pyeongchang sia nel torneo maschile che nel femminile. Dopo il quarto posto di ieri nel SuperG, Brignone guida un’Italia ambiziosa nel ...

LIVE Curling - Preolimpico Plzen 2017 in DIRETTA : Italia-Danimarca 3-3 al terzo end - Mosaner nervoso : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del torneo Preolimpico di Curling. Giornata decisiva a Plzen (Repubblica Ceca) dove si assegnano i pass per le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 e l’Italia è in corsa con entrambe le squadre per sognare l’impresa: manchiamo dai Giochi da Torino 2006, oggi si può spezzare il digiuno. Le ragazze, dopo aver perso contro la Cina, si giocano il tutto per tutto nella sfida conclusiva ...