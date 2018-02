LIVE Combinata nordica | Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA | Alessandro Pittin | serve

OLIMPIADI INVERNALI 2018 - PYEONGCHANG/ Risultati LIVE - medagliere e italiani : Hirscher oro nella combinata! : OLIMPIADI INVERNALI PYEONGCHANG 2018: Risultati live, programma e italiani in gara. Oggi 13 febbraio otto finali per il medagliere: occhio a Fontana e Pellegrino(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 08:48:00 GMT)

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA martedì 13 febbraio : inizia lo slalom della combinata alpina. Innerhofer ci prova : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di martedì 13 febbraio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Si preannuncia una giornata davvero campale con ben otto titoli in palio e l’Italia vuole essere assoluta protagonista. Ci giochiamo infatti importantissime carte da medaglia, ci dobbiamo stringere attorno alle nostre stelle per sperare di rimpinguare un medagliere che è fermo al bronzo conquistato da Dominik Windisch nella sprint ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA martedì 13 febbraio : Innerhofer e Fill - quinto e sesto nella discesa della combinata. Federico Pellegrino e Arianna Fontana - l’Italia trattiene il fiato : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di martedì 13 febbraio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Si preannuncia una giornata davvero campale con ben otto titoli in palio e l’Italia vuole essere assoluta protagonista. Ci giochiamo infatti importantissime carte da medaglia, ci dobbiamo stringere attorno alle nostre stelle per sperare di rimpinguare un medagliere che è fermo al bronzo conquistato da Dominik Windisch nella sprint ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA martedì 13 febbraio : si gareggia in combinata! Federico Pellegrino e Arianna Fontana - l’Italia trattiene il fiato : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di martedì 13 febbraio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Si preannuncia una giornata davvero campale con ben otto titoli in palio e l’Italia vuole essere assoluta protagonista. Ci giochiamo infatti importantissime carte da medaglia, ci dobbiamo stringere attorno alle nostre stelle per sperare di rimpinguare un medagliere che è fermo al bronzo conquistato da Dominik Windisch nella sprint ...

LIVE Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : combinata alpina - si gareggia! Il vento dà una tregua : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della combinata maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. C’è grande attesa per questa prova dopo che la discesa maschile e il gigante femminile sono stati rinviati per il troppo vento che soffia in questa zona della Corea del Sud. I dubbi sulla regolare disputa della combinata sono ancora molti e soltanto a ridosso dell’evento sapremo se davvero si potrà scendere: le raffiche si ...

LIVE Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : combinata alpina - si farà? Vento giudice della gara. Gli azzurri sperano : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della combinata maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. C’è grande attesa per questa prova dopo che la discesa maschile e il gigante femminile sono stati rinviati per il troppo Vento che soffia in questa zona della Corea del Sud. I dubbi sulla regolare disputa della combinata sono ancora molti e soltanto a ridosso dell’eVento sapremo se davvero si potrà scendere: le raffiche si ...

OLIMPIADI INVERNALI 2018 - PYEONGCHANG/ Risultati LIVE - medagliere e programma : combinata alpina a rischio? : OLIMPIADI INVERNALI PYEONGCHANG 2018: i Risultati live, il programma e gli italiani in gara. Oggi 12 febbraio si aggiungono nel medagliere ben otto finali(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 22:42:00 GMT)

LIVE Sci alpino - Combinata alpina Lenzerheide in DIRETTA : Bassino superlativa seconda! Vittoria di Holdener. Out Brignone : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Combinata alpina di Lenzerheide, valida per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2018. In assenza di Mikaela Shiffrin la lotta sarà apertissima, considerato anche il format particolare della gara. Ci si aspetta molto dalle padrone di casa, soprattutto Michelle Gisin e Wendy Holdener, ma anche Lara Gut può sicuramente dire la sua. Anche Lindsey Vonn sarà una delle atlete da tenere in ...

LIVE Sci alpino - Combinata alpina Lenzerheide in DIRETTA : Bassino frena la rimonta di Bucik! Si sogna il podio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Combinata alpina di Lenzerheide, valida per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2018. In assenza di Mikaela Shiffrin la lotta sarà apertissima, considerato anche il format particolare della gara. Ci si aspetta molto dalle padrone di casa, soprattutto Michelle Gisin e Wendy Holdener, ma anche Lara Gut può sicuramente dire la sua. Anche Lindsey Vonn sarà una delle atlete da tenere in ...

LIVE Sci alpino - Combinata alpina Lenzerheide in DIRETTA : continua la rimonta di Bucik - l’Italia si affida a Brignone : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Combinata alpina di Lenzerheide, valida per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2018. In assenza di Mikaela Shiffrin la lotta sarà apertissima, considerato anche il format particolare della gara. Ci si aspetta molto dalle padrone di casa, soprattutto Michelle Gisin e Wendy Holdener, ma anche Lara Gut può sicuramente dire la sua. Anche Lindsey Vonn sarà una delle atlete da tenere in ...

LIVE Sci alpino - Combinata alpina Lenzerheide in DIRETTA : inizia lo slalom! Vonn per la vittoria - l’Italia ci prova con Brignone e Bassino : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Combinata alpina di Lenzerheide, valida per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2018. In assenza di Mikaela Shiffrin la lotta sarà apertissima, considerato anche il format particolare della gara. Ci si aspetta molto dalle padrone di casa, soprattutto Michelle Gisin e Wendy Holdener, ma anche Lara Gut può sicuramente dire la sua. Anche Lindsey Vonn sarà una delle atlete da tenere in ...

LIVE Sci alpino - Combinata alpina Lenzerheide in DIRETTA : Lindsey Vonn davanti a tutte! Federica Brignone è seconda - Marta Bassino quarta - Wendy Holdener è vicina : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Combinata alpina di Lenzerheide, valida per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2018. In assenza di Mikaela Shiffrin la lotta sarà apertissima, considerato anche il format particolare della gara. Ci si aspetta molto dalle padrone di casa, soprattutto Michelle Gisin e Wendy Holdener, ma anche Lara Gut può sicuramente dire la sua. Anche Lindsey Vonn sarà una delle atlete da tenere in ...

LIVE Sci alpino - Combinata alpina Lenzerheide in DIRETTA : Federica Brignone e Wendy Holdener le favorite per la vittoria : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Combinata alpina di Lenzerheide, valida per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2018. In assenza di Mikaela Shiffrin la lotta sarà apertissima, considerato anche il format particolare della gara. Ci si aspetta molto dalle padrone di casa, soprattutto Michelle Gisin e Wendy Holdener, ma anche Lara Gut può sicuramente dire la sua. Anche Lindsey Vonn sarà una delle atlete da tenere in ...

Combinata Lenzerheide/ Streaming video e diretta tv - orario - risultato LIVE (Coppa del Mondo sci - oggi) : diretta Combinata Lenzerheide Streaming video e tv: orario, risultato live della gara di Coppa del Mondo di sci, primo appuntamento in campo femminile nella specialità (26 gennaio)(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 01:00:00 GMT)