L' Intervista | Gigi Buffon a cuore aperto | Alena mi ha dato tanto

Anticipazioni l’Intervista di Maurizio Costanzo - 15 febbraio. Ospite Gigi Buffon : Gigi Buffon è l’Ospite de L’Intervista di Maurizio Costanzo in onda giovedì 15 febbraio 2018: Anticipazioni Ritorna l’appuntamento televisivo con “L’Intervista di Maurizio Costanzo” che questa settimana ospita il campione della Nazionale Gigi Buffon. Scopriamo alcune Anticipazioni e rivelazioni del portiere della Juventus che durante la sua intervista ha raccontato luci e ombre della sua vita. Gigi Buffon a ...

Gigi Buffon a L’Intervista di Maurizio Costanzo : Domani a “L’Intervista” esclusivo faccia a faccia di Maurizio Costanzo con l’amatissimo calciatore Gigi Buffon, figlio, fratello e nipote di grandi campioni dello sport. Capitano dal 2011 della Nazionale Italiana e alla guida della Juventus da diciassette anni. Il portiere dei record: campione del Mondo, unico calciatore ad aver conquistato il doppio primato in Nazionale, 175 presenze come giocatore e 79 presenze in qualità di Capitano è l’unico ...

Gigi Buffon a L’Intervista : “Ilaria D’Amico una donna speciale - da Alena Seredova ho ricevuto tanto” : Gigi Buffon è ospite de L’intervista di Maurizio Costanzo, in onda giovedì 15 febbraio in seconda serata su Canale 5. Ecco alcune sue dichiarazioni in anteprima. Gigi Buffon parla della ex Alena Seredova Costanzo: “Oggi Alena Seredova per lei cos’è?” Buffon: “È una persona che ringrazierò perché alla fine ho passato dieci anni veramente belli con lei […] L'articolo Gigi Buffon a L’intervista: ...

Gigio Buffon a L’Intervista : “Ilaria D’Amico una donna speciale - da Alena Seredova ho ricevuto tanto” : Gigi Buffon è ospite de L’intervista di Maurizio Costanzo, in onda giovedì 15 febbraio in seconda serata su Canale 5. Ecco alcune sue dichiarazioni in anteprima. Gigi Buffon parla della ex Alena Seredova Costanzo: “Oggi Alena Seredova per lei cos’è?” Buffon: “È una persona che ringrazierò perché alla fine ho passato dieci anni veramente belli con lei […] L'articolo Gigio Buffon a L’intervista: ...

L'Intervista : Gigi Buffon ospite da Maurizio Costanzo - : L'Intervista, per chi lo volesse, oltre che in televisione si potrà seguire anche in live streaming su www.mediaset.it/canale5 , durante la messa in onda, o vedere e rivedere in streaming on demand ...

L’Intervista : Gigi Buffon ospite da Maurizio Costanzo : L’Intervista: giovedì 15 febbraio 2018 Maurizio Costanzo ospita Gigi Buffon E’ Gigi Buffon il prossimo ospite de L’Intervista. Il Gianluigi nazionale risponderà alle domande di Maurizio Costanzo nel corso della quarta puntata che Mediaset trasmetterà giovedì 15 febbraio 2018 in seconda serata su Canale5, subito dopo la messa in onda del film in replica ‘Io vi troverò’, pellicola d’azione con gli attori Liam ...