Lindsey Vonn e il 14 febbraio | ' Sono single | c' è un Valentino per me?' '

Lindsey Vonn : 'Cerco il mio Valentino' : Lindsey Vonn alla ricerca del suo "Valentino". In un post su Twitter, la fuoriclasse degli sci, attualmente a PyeongChang per le Olimpiadi, ha lanciato un particolare appello che ha mandato in delirio ...

PyeongChang 2018 - Sofia Goggia lancia la sfida a Lindsey Vonn : TORINO -' Lei è qui per vincere ed ha questo obiettivo in testa da un paio di anni, so che sarà un cecchino in questi giorni, ci metterà tutta se stessa, dalla sua ha un'esperienza e una carriera tali ...

PyeongChang 2018 - Lindsey Vonn si commuove/ La Goggia vuole batterla : vorrei rovinarle la festa : PyeongChang 2018, Lindsey Vonn si commuove: “Mio nonno mi manca”, intanto si rinnova il duello con la Goggia. Il pensiero della sciatrice americana per il parente scomparso(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 15:49:00 GMT)

Pyeongchang 2018 - Sofia Goggia contro Lindsey Vonn : ' Tra di noi c'è un bel duello, una rivalità sana, sportiva, che fa bene allo sport e al mondo dello sci, dove questi dualismi ci sono spesso - aggiunge l'azzurra - ma la nostra rivalità inizia al ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Lindsey Vonn sarà ancora la donna da battere in discesa. L’intramontabile americana a caccia di nuovi record : Lindsey Vonn è una delle grandi stelle che parteciperanno alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, un’icona indiscussa dello sci alpino da oltre un decennio, un vero e proprio mito che si è sempre contraddistinta per la propria classe, per il proprio agonismo, per il suo essere così vincente, per la sua capacità di essere un personaggio mediatico anche al di fuori dello stretto contesto della neve. La statunitense può diventare una ...

Sci alpino - Sofia Goggia : “Ho costruito qualcosa di solido - prossime settimane eccitanti. Lotto con Lindsey Vonn…” : Sofia Goggia ha conquistato un altro secondo posto nella Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. La bergamasca ha brillato nella discesa libera di Garmisch e ha replicato il risultato di ieri, battuta ancora una volta da Lindsey Vonn. Queste le dichiarazioni rilasciate dall’azzurra alla Fisi: “E’ stato un fine settimana veramente positivo, ho costruito qualcosa di solido in queste discese. Sono molto contenta, stanotte non ho ...

Sci alpino - Discesa Garmisch 2018 – Sofia Goggia si conferma seconda : azzurra in forma olimpica! Bis di Lindsey Vonn - battaglia per la Coppa del Mondo : Lindsey Vonn concede il bis a Garmisch-Partenkirchen e batte nuovamente Sofia Goggia. Dopo la vittoria di ieri, l’americana si ripete sulla Kandahar, centrando il successo numero 81 della carriera in Coppa del Mondo. Vonn ha costruito ancora una volta la sua vittoria nella parte finale, sempre in quell’ultimo curvone nel quale aveva già fatto la differenza il giorno prima. Non sono due, ma undici, i centesimi che separano questa ...

LIVE Sci alpino - Discesa #2 Garmisch 2018 in DIRETTA (4 febbraio) : si rinnova il duello tra Lindsey Vonn e Sofia Goggia. In palio la classifica di specialità : Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda Discesa libera femminile di Garmisch, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Sulle nevi tedesche andrà in scena l’ultima gara prima delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: ultima battaglia in pista prima di volare in Corea del Sud e giocarsi le medaglie più importanti. Sulla mitica Kandahar si preannuncia una bella sfida tra Sofia Goggia e Lindsey Vonn ...

