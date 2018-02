L’incredibile foto di un singolo atomo | scattata da uno studente di Oxford

gqitalia

(Di mercoledì 14 febbraio 2018) Ladi undi stronzio caricato positivamente e trattenuto in un campo elettrico ha vinto in Gran Bretagna il premio nazionale digrafia scientifica organizzato dall’Engineering and Physical Sciences Research Council. Lada David Nadlinger dell’Università disi intitola ‘Single Atom in a Ion Trap’ (“Unin una trappola di ioni”). Mostra uncome una macchia di luce tra due elettrodi di metallo disposti a circa 2mm di distanza. È trattenuto quasi immobile dai campi elettrici emanati dagli elettrodi. Se illuminato da un laser di colore blu-viola, l’assorbe e rimanda le particelle luminose in modo sufficientemente rapido da consentire a una normalecamera di catturarlo in unagrafia a lunga esposizione. Laè stataattraverso una camera a vuoto. Gli ioni atomici ...