L’età del consenso | in Francia | a 11 anni «non si è più bambine» E in Italia?

Cala il numero degli italiani ma sale L’età media. Sempre più vecchi - nuovo crollo delle nascite : La popolazione residente in Italia al 1° gennaio 2018 scende a 60 milioni 494mila, quasi 100 mila in meno rispetto all’anno precedente, con una diminuzione dell’1,6 per mille. A fornire il dato è l’Istat nel Rapporto sugli indicatori demografici. Nel 2017 si stima un sostanziale pareggio di bilancio tra il saldo naturale (nascite-decessi), -183mila...

Cala il numero degli italiani ma cresce L’età media. Sempre più vecchi - nuovo crollo delle nascite : La popolazione residente in Italia al 1° gennaio 2018 scende a 60 milioni 494mila, quasi 100 mila in meno rispetto all’anno precedente, con una diminuzione dell’1,6 per mille. A fornire il dato è l’Istat nel Rapporto sugli indicatori demografici. Nel 2017 si stima un sostanziale pareggio di bilancio tra il saldo naturale (nascite-decessi), -183mila...

Pensioni - no aumento delL’età per 15 professioni usuranti : ecco quali sono : Ufficiale la decisione del mancato innalzamento dell’età della pensione a 67 anni — 5 mesi in più rispetto ad ora, che sarebbe dovuta scattare nel 2019 — per 15 attività considerate «gravose»

Come calcolare L’età del gatto in anni umani : Come calcolare l’età del gatto in anni umani Ti sei mai chiesto Come calcolare l’età del gatto in anni umani per scoprire l’età del tuo amato gatto? Un gatto domestico vive in media 15 anni, ma non sono rari i casi di gatti molto più longevi che arrivano anche a superare i 20 anni di vita. Se la regola dei […] L'articolo Come calcolare l’età del gatto in anni umani proviene da Essere-Informati.it.

Trenitalia - si è giovani fino a 30 anni : alzata L’età massima della tariffa Young : Non più 26 anni, ma 30: Trenitalia ha cambiato idea sulla “soglia della giovinezza“, ovvero l’età massima per poter usufruire degli sconti della tariffa Young. Questi sono riservati ai possessori di CartaFreccia e consentono l’acquisto di biglietti ad un prezzo ridotto dal 30 al 50% rispetto a quello base. Una grande novità per molti ragazzi, soprattutto per gli studenti fuorisede, che viaggiano spesso in treno. Le ...

Trenitalia ha alzato L’età massima della tariffa Young : Potranno usufruire degli sconti tutti i titolari CartaFreccia che hanno meno di 30 anni (prima erano 26) The post Trenitalia ha alzato l’età massima della tariffa Young appeared first on Il Post.

L’età della prima mestruazione e della menopausa legate a un maggiore rischio di infarto e ictus : Un vasto studio condotto da Sanne Peters, del George Institute for Global Health, presso la University of Oxford, su dati della Biobank britannica e pubblicato sulla rivista Heart, ha rilevato che avere la prima mestruazione prima dei 12 anni è collegabile a maggior rischio di infarto e ictus in età adulta, mentre la menopausa precoce (prima dei 47 anni) sarebbe connessa ad un maggiore rischio cardiovascolare. La ricerca ha analizzato dati ...

Non ho L’età - la vita delle spose bambine : Gli invitati festeggiavano intorno a lei e Abaynesh se ne stava in silenzio, completamente coperta, accanto all’uomo con cui l’avevano appena fatta sposare. Aveva 11 anni. «La prima volta che ho avuto un rapporto con mio marito è stato 10 giorni dopo la cerimonia. Mi avevano fatta sposare, sapevo cosa sarebbe successo», dice mentre va avanti e indietro per la capanna di legno, mattoni crudi e paglia in cui vive con suo marito Tadesse e due mule, ...

Chef Rubio e Alessandro Florenzi tornano alL’età della Pietra con “I Primitivi” : ROMA – Un cast di voci stellare quello de I Primitivi, il film di animazione diretto dal regista Nick Park, vincitore di quattro premi Oscar ed ideatore dei personaggi di Wallace e Gromit.Il doppiaggio italiano è stato affidato ad attori amatissimi come Paola Cortellesi, Riccardo Scamarcio e Salvatore Esposito, maestri della risata come Corrado Guzzanti […] L'articolo Chef Rubio e Alessandro Florenzi tornano all’Età della Pietra con “I ...

Pensioni - la lista finale : 15 lavori gravosi per cui non scatterà l’aumento delL’età Previsti ancora più sconti alle donne : L’innalzamento dell’età pensionabile è ufficiale: dal 2019 si potrà andare in pensione a 67 anni, 5 mesi in più rispetto ad ora. Ma non vale per tutti: 15 categorie di lavoratori che svolgono mansioni «gravose» saranno esentate. Ecco la versione definitiva del decreto

Salute : l’umore dipende da quello che mangiamo e quello che dovremmo mangiare cambia con l’avanzare delL’età : La dieta influenza in maniera diversa la Salute di giovani e adulti, secondo una nuova ricerca della Binghamton University di New York. Lina Begdache, professoressa associata di studi sulla Salute e sul benessere presso l’università, ha condotto un sondaggio anonimo su internet chiedendo a persone di tutto il mondo di completare il Food-Mood Questionnaire (FMQ), che include domande sui gruppi alimentari che sono stati associati alla neurochimica ...

Cosa ci fa Gene Gnocchi con una sciarpa della Fornero? “La usi per strozzarti quando sai di non avere ancora L’età pensionabile” : Gene Gnocchi nella consueta copertina di DiMartedì, la trasmissione condotta da Giovanni Floris su La7, si è presentato con una sciarpa della Fornero al colo. “È double-face: la puoi indossare come sciarpa oppure la puoi usare per strozzarti quando ti arriva la notizia che non hai ancora raggiunto l’età pensionabile”. L'articolo Cosa ci fa Gene Gnocchi con una sciarpa della Fornero? “La usi per strozzarti quando sai di non ...