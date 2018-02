Legale Trump | soldi a pornostar non confermano l' affaire

Usa - il Legale di Trump : “Ho pagato 130mila dollari di tasca mia la pornostar Stormy Daniels” : Usa, il legale di Trump: “Ho pagato 130mila dollari di tasca mia la pornostar Stormy Daniels” Ancora un svolta nella vicenda legata alla presunta relazione extraconiugale di Trump con l’attrice hard Stormy Daniels, al secolo Stephanie Clifford: il legale personale del presidente ha confessato al New York Times di aver effettuato di tasca propria il […] L'articolo Usa, il legale di Trump: “Ho pagato 130mila dollari di tasca mia la ...

Stop del Senato alla legge che rendeva ilLegale l'aborto dopo le 20 settimane. Trump : "Deludente" : "Dobbiamo difendere chi non può difendersi da solo - ha detto Trump in una nota mostrando il suo disappunto per lo Stop al testo - Chiedo al Senato di riconsiderare la sua decisione e approvare una legge che celebra, protegge e conserva la vita"

Dal Pm? Trump : non vedo l'ora. Legale : no : 11.25 Il presidente Trump "ha parlato frettolosamente" e intendeva dire solo "che è pronto ad incontrarli e che sarà guidato" dai suoi avvocati. Così il Legale del presidente, Ty Cobb, in una nota al NYT, ha chiarito le dichiarazioni del presidente che poco prima di partire per Davos aveva detto: "Sono pronto" a testimoniare,sotto giuramento,davanti al team di Robert Mueller,lo speciale procuratore che indaga sul Russiagate,ovvero sulle ...