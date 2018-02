Le Iene – Seconda puntata del 14 febbraio 2018 – Con Ilary Blasi - Teo Mammucari e la Gialappa’s. : Dopo quasi due mesi di pausa su Italia1 sono riprese le Iene . Come ormai tradizione degli ultimi anni ancora due appuntamenti settimanali alla domenica e in questa stagione al mercoledì. I conduttori Alla domenica il programma è condotto da Nicola Savino, Nadia Toffa, Matteo Viviani e Giulio Golia, mentre al mercoledì la celebre coppia Ilary […] L'articolo Le Iene – Seconda puntata del 14 febbraio 2018 – Con Ilary Blasi , Teo Mammucari e la ...

Sanremo 2018 - share al 47 - 7% per la seconda serata : senza Fiorello la kermesse tIene - ma rallenta : Al Festival di Sanremo Fiorello non c'è. E si sente. Dopo il clamoroso botto in termini di share della prima serata, il secondo appuntamento della kermesse segna un calo al 47,7% di ascolti rispetto ...