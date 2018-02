Le date del tour di Ultimo | raddoppio a Milano a maggio | biglietti in prevendita su

Bethesda svela le date del QuakeCon 2018 : Bethesda ha annunciato le date per il 23° QuakeCon: si terrà a Dallas, in Texas, dal 9 al 12 agosto, e tornerà al Gaylord Texan Resort and Convention Center dove si è tenuto nel 2017. Come segnala Hardcoregamer.com, è stato anche svelato che per questa edizione la porzione dell'evento dedicata a BYOC (Bring Your Own Computer) raddoppierà di dimensioni rispetto a quanto offerto l'anno passato. L'ingresso sarà gratuito e aperto al pubblico, i ...

L I M annuncia le date del tour primaverile : I live di L I M sono spettacoli audiovisual dove la musica si fonde con le immagini: ecco tutti gli appuntamenti finora confermati del tour, a cura di Radar Concerti . L I M Spring tour 24/02 - Mat w/...

Tutti pazzi per le goliardate del team svizzero di freeski a Pyeongchang : Tra un allenamento e l'altro gli atleti svizzeri di freeski sanno davvero come divertirsi ai Giochi olimpici invernali di Pyeongchang, in Corea del Sud. Ecco le loro goliardate postate su Instagram.

Martedì grasso 2018/ Buon Carnevale - frasi auguri e tradizioni : “datemi o Signore il senso del ridicolo” : Martedì grasso 2018, Buon Carnevale: frasi auguri, tradizioni e anticipo della Quaresima. S. Tommaso Moro, "datemi o Signore il senso del ridicolo". Differenza col giovedì grasso(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 16:21:00 GMT)

“Mi hanno truffato - guardate qua. E state attenti”. Mara Venier è una furia. Brutta avventura per l’opinionista dell’Isola dei Famosi - che pubblica tutto sui social per mettere in guardia i fan : “Ma chi ve conosce?” : All’Isola dei Famosi c’è anche Mara Venier. In studio, quest’anno insieme a Daniele Bossari, commenta le avventure dei naufraghi. Insomma, fa l’opinionista. E col suo modo diretto e simpatico di dire le cose, a ogni puntata ‘sgrida’ Stefano De Martino, l’inviato in Honduras che, a suo avviso, è sempre “troppo vestito”. Non solo Isola, però. Mara ha fatto parlare di sé pochi giorni fa, ...

L'età d'oro della pittura come non l'avete mai vista. Guardate le opere di questa artista olandese : A prima vista, le fotografie dell'artista olandese Gemmy Woud-Binnendijk si potrebbero confondere con quella dei pittori dell'epoca d'oro olandese o del periodo rinascimentale.Uno dei suoi ritratti fotografici imita il famoso quadro "La ragazza con un orecchino di perla" del pittore Johannes Vermeer, artista del XVI secolo originario dei Paesi Bassi.Nel sito la fotografa Woud-Binnendijk, afferma di essere "attratta dalla luce, usata dai pittori ...

La Sagra del Carciofo ad Uri - date 2018 : Oltre al Carciofo l'occasione è ghiotta per assaporare le tante tipicità locali , dal formaggio all'olio e ai vini, per poi divertirsi con i tanti spettacoli musicali in programma, balli, canti ed ...

Il Festival del Medioevo a Gubbio - date 2018 : Il Festival ospita anche molti eventi collaterali come mostre , rievocazioni, film, concerti, spettacoli, giochi di ruolo e visite guiDate e alcuni appuntamenti fissi; tra questi l'artigianato ...

MadMan : ecco tutte le date dei concerti del “Back Home Live Tour” : Pochi giorno dopo l’uscita del suo nuovo album “Back Home”, MadMan ha annunciato le date dei concerti del suo tour nei club. Gli show in programma sono tantissimi, prendi carta e penna e segnati quelli più vicini a te! 7 aprile – Orion Club di Roma13 aprile – Tattoo Convention di Lecce14 aprile – New Age Club di Roncade (TV)20 aprile – Fabrik di Cagliari21 aprile – Campus Industry Music di Parma 24 aprile – ...

Rimandati i firmacopie di Giovanni Caccamo a Milano e Firenze : le nuove date dell’instore tour : Gli appuntamenti firmacopie di Giovanni Caccamo a Milano e Firenze sono stati posticipati. Il cantante ha comunicato stamattina di essere costretto a rimandare le prime due tappe dell'instore tour promozionale dopo Sanremo 2018 a causa delle sue condizioni di salute che non gli consentono di far fronte all'impegno preso. "Purtroppo questa mattina mi sono svegliato con febbre alta e cali di pressione", spiega Giovanni Caccamo con un post su ...

Prossimo turno Serie A - venticinquesima giornata : orari delle partite. Le date ed il palinsesto tv (17-19 febbraio) : Il Prossimo turno di Serie A andrà in scena tra sabato 17 e lunedì 19 febbraio 2018. La ventiduesima giornata di Serie A vedrà un triplice anticipo: sabato alle 15.00 spazio ad Udinese-Roma, a seguire, alle 18.00 Chievo-Cagliari, infine alle 20.45 sarà la volta di Genoa-Inter. Lunch match domenicale sarà il derby della Mole, Torino-Juventus, mentre alle 15.00 in programma soltanto tre sfide: spicca Napoli-SPAL, poi derby in Emilia con ...

Le prime date del tour 2018 di Renzo Rubino - concerti a Roma e Milano a maggio : biglietti in prevendita su TicketOne : Sono state annunciate le prime date del tour 2018 di Renzo Rubino, al via da Roma e Milano a maggio. Renzo Rubino sarà in concerto il 21 magio all'Auditorium Parco della Musica (Sala Sinopoli) e il 24 maggio al Teatro dal Verme di Milano per i primi due appuntamenti dal vivo del tour che segue la partecipazione al Festival di Sanremo 2018. Prima di esibirsi in tour, Renzo Rubino intraprenderà un instore tour promozionale che toccherà i ...

Max Gazzè all’Arena di Verona e alle Terme di Caracalla di Roma : biglietti in prevendita su TicketOne per le prime date del tour 2018 : Max Gazzè all’Arena di Verona nel 2018: l'artista ha annunciato oggi i primi appuntamenti live del tour di quest'anno in programma per l'estate in alcuni anfiteatri italiani. Max Gazzè all'Arena di Verona nel 2018 si esibirà con la sua opera ‘sintonica’ Alchemaya che porterà in alcune delle principali location d'Italia. Il tour si concluderà all’Arena il 2 settembre dopo appuntamenti in programma alle Terme di Caracalla di Roma, allo ...