L' alta moda del Vangelo veste il vero Amore - InfoOggi it

Diesel diventa Deisel : sembra merce taroccata - in realtà sono pezzi unici. L'esperimento dimostra che la moda è per i più coraggiosi : Qualche giorno fa Diesel, il marchio italiano noto in tutto il mondo, ha aperto un negozio in cui venivano venduti prodotti "taroccati" con il marchio Deisel. Il negozio sorgeva non in Fifth Avenue o nel cuore pulsante della moda newyorkese, bensì a Canal Street, zona nota agli americani per la forte presenza di merce contraffatta.La casa di moda non ha scelto una città a caso, bensì "la capitale della moda, dove le persone ...

Roma : le suggestioni dell’alta Moda : Roma: le suggestioni dell’Alta Moda In passerella nella Capitale gli abiti capolavoro per la primavera estate 2018: tra i protagonisti, le sfilate di Gattinoni e Renato Balestra. Continua a leggere L'articolo Roma: le suggestioni dell’Alta Moda sembra essere il primo su NewsGo.

La trans Vittoria Schisano per la prima volta in abito bianco ad alta moda Roma : Con il passare del tempo Ferdinand, alla ricerca di nuovi stimoli e sfide, decide di affacciarsi al mondo del Wedding e dell'Haute Couture, diventando in pochi anni il punto di riferimento di molte ...

Barbara De Santi conduttrice di alta moda - l'ex del Trono Over approda su Sky! : Barbara De Santi diventa conduttrice di AltraModa. La sua passione per il mondo della Moda è emerso con tutta la sua potenza durante Uomini e Donne, quando era chiamata a scegliere l'abito per sfilare su una passerella dove le piovevano addosso - sempre! - pareri affilati come lame; e la prima a criticare spesso e volentieri i sui outfit era Anahi, la stilista del programma. Barbara, comunque, non ha fatto mai brutte figure e anzi molte ...

Saldi - partenza deludente. Vendite solo in outlet e boutique d'alta moda : (Teleborsa) - Deludente l'andamento dei primi giorni di Saldi, con gli italiani sempre più restii ad approfittare degli sconti di fine stagione. Bene le Vendite solo nei grandi outlet e nelle boutique ...

Settimana bianca : la moda ad alta quota : Che vi stiate preparando per una Settimana sugli sci o che semplicemente amiate la montagna e l’abbigliamento che ad esse si ispira, ecco per voi una guida allo shopping invernale tutta da sfogliare. LEGGI ANCHETendenze di primavera: le 15 più hot L’abbigliamento tecnico non è mai stato così fashion, capace di coniugare tessuti ultra performanti e design ricercato. Il più stiloso? Quello targato Fendi, con tute da sci che sottolineano la ...

Cortona - l'appello della sindaca a Brunello Cucinelli : "Salvi l'azienda di alta moda Cantarelli" : Francesca Basanieri si rivolge all'imprenditore affinché acquisti la ditta specializzata in capi di alta sartoria e in attesa di un compratore

St. Oscar della Moda 2017 : a Michele Miglionico il Premio per l'Eccellenza dell'alta Moda : ... la partnership con la onlus Africa Enjoy e la direzione artistica di Steven Giuseppe Torrisi, ex ballerino d'eccellenza, che vanta una carriera trentennale nel mondo della Moda, dello spettacolo e ...

Padova. Trovato morto Alessandro Parladori manager dell’alta moda : Lutto nella moda padovana. Alessandro Parladori è stato Trovato morto nella sua casa a New York. Il cinquantenne manager nel settore dell’alta moda, con un passato da Versace, non rispondeva alle chiamate dei familiari, che vivono a Padova. I congiunti hanno…Continua a leggere →

Abito d'alta moda per Virginia Raggi alla prima al Teatro dell'Opera di Roma : A pochi giorni dalla prima de La Scala , è arrivato il momento del debutto del debutto del Teatro dell'Opera capitolino. E se a Milano aveva incantato Maria Elena Boschi, alla prima di La damnation de ...

