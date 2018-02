La prima beta di Android 8 1 Oreo per Essential Phone è in roll out

Provata beta 3 di Monster Hunter World - anteprima OM dell'action RPG di Capcom : Anche su questo aspetto chiaramente il gioco finale sarà molto più pregno di oggetti e statistiche, ma già si comprende l'enorme portata che avrà la personalizzazione nell'economia del gameplay. A ...

Provata beta 3 di Monster Hunter World - anteprima OM dell’action RPG di Capcom : Ci siamo, mancano solo pochissimi giorni all'uscita di Monster Hunter World per PS4 e Xbox One. La data fissata è il 26 gennaio, purtroppo i giocatori PC dovranno aspettare un bel po', si dice l'autunno ma non c'è ancora una data. Capcom, che produce e che ha sviluppato questo action RPG, nel corso di questi ultimi mesi a messo a disposizione di tutti ben tre open beta, di cui l'ultima si è conclusa lo scorso fine settimana. L'abbiamo Provata, ...

Dragon Ball FighterZ anteprima : provata la open beta del picchiaduro di Arc System Works : Dal 14 al 16 gennaio (o dal 13, per chi ha effettuato il pre order) Bandai Namco ha messo a disposizione una open beta di Dragon Ball FighterZ, atteso picchiaduro sviluppato da Arc System Works ed ennesima opera videoludica che riproporrà le gesta, i pugni e le onde energetiche dei Super Saiyan su console e PC. Nonostante batta su un terreno già ampiamente esplorato, FighterZ promette di essere uno dei migliori tie-in di sempre grazie alla sua ...

Buonissime indicazioni per Honor 9 dall’aggiornamento Oreo : la prima beta del 2018 è ok : Nello scorcio finale del 2017 è stata avviata la distribuzione dell'aggiornamento Android Oreo per in versione beta, dando vita ad una fase cruciale che determinerà un rilascio definitivo in tempi ristreHonor 9tti o meno, a seconda proprio della natura dei feedback da parte del pubblico interessato. Finora non sono mancati i problemi, come è normale che sia stando anche ai nostri primi bilanci, ma considerando l'ultima release di metà ...

Android 8.0 Oreo per OnePlus 5T : disponibile la prima Open Beta di OxygenOS (download) : disponibile la prima Open Beta di OxygenOS basata su Android 8.0 Oreo per OnePlus 5T: ecco i link per il download. L'articolo Android 8.0 Oreo per OnePlus 5T: disponibile la prima Open Beta di OxygenOS (download) è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.