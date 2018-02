La Juventus non va oltre il pari con il Tottenham | niente drammi per Allegri che fa un

La Juventus pareggia 2-2 col Tottenham all'andata : non solo Olimpiadi su Eurosport : ... è necessario un abbonamento per usufruire al meglio della nostra offerta: live-streaming e repliche on demand. 4, Qual è la differenza tra il login di Eurosport Player e il login di Eurosport.com? ...

Champions League 2018 : la doppietta di Higuain non basta alla Juventus. Il Tottenham rimonta e fa 2-2 : qualificazione in bilico : Termina 2-2 l’andata degli ottavi di finale di Champions League tra Juventus e Tottenham. Un risultato beffardo per i bianconeri, trovatisi dopo pochi minuti avanti di due gol con la doppietta di Higuain. Proprio il Pipita, però, ha sbagliato un calcio di rigore in chiusura di primo tempo rivelatosi decisivo. Nella ripresa, infatti, è arrivata la beffa con il pareggio di Eriksen. C’è ancora una gara di ritorno da giocare e nulla è ...

Juventus-Tottenham 2-1 - doppio Higuain - poi Kane

Juventus-Tottenham 2-1 - doppietta Higuain - poi Kane

Juventus-Tottenham 2-0 - doppietta Higuain

Champions League l'attesa è finita - Juventus-Tottenham 1-0

Juventus - Chiellini : 'Si inizia a fare sul serio e non vediamo l'ora' : 'Domani l'obiettivo primario è non prendere gol ma non sarà semplice perché segnano tanto e giocano bene con gli uomini davanti'. Il difensore della Juventus Giorgio Chiellini presenta così il match ...

Juventus-Tottenham - Allegri : “Partita attenta per non esaltare le loro qualità. Su Marchisio…” : Juventus-Tottenham, Allegri: “Partita attenta per non esaltare le loro qualità. Su Marchisio…” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus-Tottenham-Massimiliano Allegri e Giorgio Chiellini sono intervenuti in conferenza stampa alla vigilia del big match di domani contro il Tottenham. Volti sereni, ma attenzione e concentrazione al massimo ...

Juventus - Allegri : "Non firmo per lo 0-0. Chi tra Higuain-Kane? Prendo Gonzalo" : ... domani titolare al centro della difesa insieme a Medhi Benatia: "Non siamo favoriti, Kane è tra i migliori attaccanti al mondo in questo momento. Bernardeschi? È il futuro della Juventus e un ...

Juventus - Chiellini : 'Kane merce rara. L'importante sarà non prendere gol' : Migliorarsi è la cosa più difficile e Kane ci è riuscito: è cresciuto molti negli ultimi anni, continua a farlo: oltre a segnare, svaria, gioca per la squadra, è sicuramente trai migliori al mondo '. ...

Max Gazzè non le manda a dire : “Scudetto? La Juventus ha rotto le scatole…” : Ospite questa mattina sull’emittente umbra Radio Onda Libera, il cantautore Max Gazzè, protagonista al Festival di Sanremo dove ha chiuso al 6° posto, ha detto la sua sulla lotta scudetto non risparmiando una bordata alla Juventus: “Spero che il Napoli vinca lo scudetto, la Juventus ha rotto le scatole. Sono tifoso della Roma e il Napoli è la mia seconda squadra del cuore e di cuore. Quanto tifo Roma? Tanto e poco, direi soprattutto ...

Juventus - contro il Tottenham non ci saranno Barzagli e Dybala : TORINO - La Juventus si prepara alla sfida di Champions contro il Tottenham , in programma domani sera allo Stadium. Nella rifinitura di oggi a Vinovo, Paulo Dybala ha iniziato ad allenarsi con i ...

Allegri - questa Juventus contro il Tottenham non basta : serve un salto di qualità - stop con la formula “brutti ma vincenti” : La Juventus si appresta a tornare in campo in Champions League nella gara valida per gli ottavi di finale della competizione. Di fronte avrà una squadra davvero in netta risalita dopo un inizio di stagione tra alti e bassi, una squadra che è nettamente superiore a quelle recentemente affrontate dalla Juventus: il Tottenham di Pochettino. Nelle ultime uscite in campionato, la Juventus ha deluso enormemente dal punto di vista del gioco. Tolta la ...

Juventus - non solo attacco : è tornata la super difesa. E ora la sfida con il Tottenham : E' tornata la super difesa, ammesso che se ne sia mai andata. Dici Juventus e pensi al "clean sheet". Porta inviolata, mai battuta, nessun gol subito. Anzi, soltanto uno. Almeno nelle ultime 16 ...