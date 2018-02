La guerra dello streaming | la Netflix cinese punta ai dollari per crescere

Sergio Mattarella : "Il fascismo non ha avuto meriti". Per il capo dello Stato razzismo e guerra non furono solo degli "episodi" : "Sorprende sentir dire, ancora oggi, da qualche parte, che il fascismo ebbe alcuni meriti ma fece due gravi errori: le leggi razziali e l'entrata in guerra. Si tratta di un'affermazione gravemente sbagliata e inaccettabile, da respingere con fermezza". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, celebrando il Giorno della memoria.Per il capo dello Stato "razzismo e guerra non furono deviazioni o episodi rispetto al suo modo di ...