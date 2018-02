Juventus Tottenham Sfogo di Higuain | col ritorno di Dybala segnerà ancora di più?

La Juventus archivia il Tottenham e pensa al derby : TORINO - Allenamento di scarico dopo la gara di Champions contro il Tottenham . L'andata degli ottavi di finale della coppa piu' ambita a livello continentale ha subito lasciato spazio al pensiero per ...

Juventus Tottenham/ Sfogo di Higuain - ma i tifosi salvano solo lui tra i bianconeri : Juventus Tottenham, le parole di Allegri, che ha esternato tutto il proprio nervosismo per le eccessive critiche post-Champions, e la sfuriata di Higuain su Instagram(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 17:30:00 GMT)

Juventus a picco in Borsa dopo il 2-2 contro il Tottenham : TeleBorsa, - Il 2-2 contro il Tottenham mette in crisi i titoli Juventus , in forte calo a Piazza Affari , -8,58%, con boom di volumi . Ad ora sono passati di mano oltre 16 milioni di pezzi a fronte ...

Juventus a picco in Borsa dopo il 2-2 contro il Tottenham : Il 2-2 contro il Tottenham mette in crisi i titoli Juventus , in forte calo a Piazza Affari , -8,58%, con boom di volumi . Ad ora sono passati di mano oltre 16 milioni di pezzi a fronte dei quasi 8,8 ...

Juventus Tottenham/ Sfogo di Higuain : quante sfuriate in stagione per il Pipita : Juventus Tottenham, le parole di Allegri, che ha esternato tutto il proprio nervosismo per le eccessive critiche post-Champions, e la sfuriata di Higuain su Instagram(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 14:19:00 GMT)

Pagelle/ Juventus-Tottenham (2-2) : i voti della partita. Alli e Kane - che show! (Champions League ottavi) : Pagelle Juventus Tottenham: i voti a tutti i protagonisti della partita di Champions League. Primo atto degli ottavi di finale all'Allianz Stadium, gara già importantissima per i bianconeri(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 12:08:00 GMT)

Juventus-Tottenham - risultato di parità : cronaca del match e voti : Juventus-Tottenham finisce 2-2. Un risultato che i bianconeri di Allegri non possono certo accogliere con il sorriso quello maturato all'andata degli ottavi di finale di Champions League. In vantaggio subito di due reti grazie alla doppietta di Higuain, la Juventus ha poi subito l'iniziativa di un Tottenham che ha saputo reagire alla grande, accorciando prima con Kane e poi pareggiando nel finale con Eriksen. Nel mezzo, però, va detto che ...

Video/ Juventus-Tottenham (2-2) : highlights e gol della partita. Il pensiero di De Sciglio (Champions League) : Video Juventus Tottenham (risultato finale 2-2): gli highlights e i gol della partita giocata all'Allianz Stadium. Sotto di due gol gli Spurs hanno rimontato i bianconeri con Kane ed Eriksen(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 11:09:00 GMT)

Diretta/ Juventus-Tottenham - risultato finale 2-2 - streaming video e tv : a Wembley servirà l'impresa : Diretta Juventus Tottenham: info streaming video e tv, per i bianconeri è il momento della verità nell'andata degli ottavi di Champions League.

Pagelle/ Juventus-Tottenham (2-2) : i voti della partita. Eriksen è un fenomeno (Champions League ottavi andata : Pagelle Juventus Tottenham: i voti a tutti i protagonisti della partita di Champions League. Primo atto degli ottavi di finale all'Allianz Stadium, gara già importantissima per i bianconeri(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 10:59:00 GMT)

Juventus Tottenham/ La moviola : Higuain in fuorigioco - primo gol degli Spurs irregolare : Juventus Tottenham, la moviola: Higuain in fuorigioco, primo gol degli Spurs irregolare. Due errori grossolani per il fischietto tedesco Brych, in occasione della gara di ieri sera(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 10:38:00 GMT)

Juventus si qualifica se/ Champions League - i risultati utili per eliminare il Tottenham (ottavi) : Dopo il 2-2 dell'andata, la Juventus rischia di essere eliminata agli ottavi di Champions League: per superare il turno i bianconeri avranno bisogno di centrare un'impresa a Wembley(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 10:34:00 GMT)

Moviola Juventus-Tottenham : l'1-0 in off side. Sul 2-1 c'è fallo su Chiellini : TORINO - Si parte e il Tottenham va sotto: Higuain , al 2', gira di prima in modo imparabile dal limite dell'area. Uno a zero. L'argentino parte, però, da posizione di fuorigioco. Otto minuti e Davies ...

Video/ Juventus-Tottenham (2-2) : highlights e gol della partita. Lo sfogo di Allegri (Champions League ottavi) : Video Juventus Tottenham (risultato finale 2-2): gli highlights e i gol della partita giocata all'Allianz Stadium. Sotto di due gol gli Spurs hanno rimontato i bianconeri con Kane ed Eriksen(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 10:12:00 GMT)