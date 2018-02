calcioweb.eu

: #Juventus 'debole', basta un pareggio e 'saltano i nervi': alta tensione in casa bianconera - CalcioWeb : #Juventus 'debole', basta un pareggio e 'saltano i nervi': alta tensione in casa bianconera - pako_1973 : @nina_ju_ Io non sono Interista, ma Napoletano. Pur subendo due Goal a Torino,io credo che al ritorno la Juventus p… - pako_1973 : @Genejuve1 Due goal subiti in casa, con qualche incertezza di Buffon... sembrerebbe impossibile il ritorno. Ma la l… -

(Di mercoledì 14 febbraio 2018)une ‘sno i nervi’. Lasi riscopre ‘debole’ dopo ilnella gara di Champions League contro il Tottenham, risultato di 2-2 che ha complicato maledettamente la qualificazione ai quarti di finale. La strada sembrava in discesa dopo la doppietta di Higuain, poi sono emerse alcune lacune soprattutto in fase difensiva, prima la rete di Kane poi ilsu punizione di Eriksen con evidente errore di Buffon (deve giocare Szczęsny) ma la prova complessiva di tutta la difesa dellanon è stata convincente. Adesso la squadra di Allegri deve provare a vincere in trasferta, risultato non semplice contro una squadra in grande forma.une ‘sno i nervi’ Jennifer Lorenzini/LaPresse Le prime avvisaglie del nervosismo bianconero si sono viste già durante la partita, in particolar dopo il gol ...