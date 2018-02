Juventus | Bernardeschi | ' A Londra per vincere'

Serie A - Juventus. Bernardeschi : “Pronti per la Champions” : L’ex viola carico dopo il gol al Franchi: “Con il Napoli lotta fino alla fine. Ora testa agli Spurs“. In corsa su tre fronti. Se le polemiche, dopo la vittoria della Juventus sulla Fiorentina, non accennano a diminuire, le parole rilasciate da Federico Bernardeschi alla Domenica Sportiva certificano invece che la squadra di Allegri non intende mollare neanche uno dei tre obiettivi stagionali. Rispetto per ...

Bernardeschi : Felice per il gol. La mia esultanza? Rispetto dei tifosi della Juventus : Per Federico Bernardeschi la partita di ieri sera tra Fiorentina e Juventus non sarà stata una sfida come le altre. Il classe '94 di Ferrara, infatti, ha trascorso 14 anni in maglia viola tra settore giovanile e prima squadra, con una piccola parentesi nel 2013-2014 al Crotone in Serie B. I tifosi della Fiorentina in estate non sono stati affatto contenti del suo passaggio ai rivali storici e i fischi sono piovuti copiosi sulla testa di ...

LIVE Fiorentina-Juventus 0-2 : Bernardeschi-Higuain - highlights Video : Fiorentina-Juventus streaming e diretta tv: ecco dove vedere il primo anticipo della 24esima giornata di Serie A. Allo Stadio Artemio Franchi di Firenze la Fiorentina ospita la Juventus per una sfida molto importante e molto sentita da entrambe le tifoserie. Serie A, Fiorentina-Juve: le formazioni ufficiali. Si avvicina il fischio d'inizio di #FiorentinaJuve: ecco i 22 titolari del match! #SerieATIM pic.twitter.com/xsYxrJ2KyK— Serie A TIM ...

Juventus - Allegri mette le cose in chiaro : il rigore - Bernardeschi e Dybala : Prezioso successo per la Juventus nella gara di campionato contro la Fiorentina, importante vittoria per la corsa scudetto. Ecco le parole di Allegri ai microfoni di Premium Sport: “C’è da fare i complimenti ai ragazzi e alla Fiorentina, abbiamo iniziato bene ma loro hanno alzato la pressione. Giocavamo troppo sulle linee e li abbiamo agevolati. Abbiamo rischiato in un paio di occasioni, bisognava chiudere il primo tempo senza danni. Il ...

Fiorentina-Juventus 0-2. Bernardeschi apre la pratica - Higuain la chiude : Colpo dei bianconeri al Franchi: ottavo successo di fila in campionato e vetta della classifica riagguantata in attesa del Napoli. Decisivi Bernardeschi, fischiato per tutta la gara dal pubblico viola,...