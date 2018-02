Juventus | Allegri | ' Non accetto che ci si deprima per un 2-2 in Champions'

Juventus-Tottenham 2-2 : Higuain bello e cattivo tempo. Allegri : “Nessuna depressione…” : Juventus-Tottenham 2-2: Higuain bello e cattivo tempo. Allegri: “Nessuna depressione…” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus-Tottenham 2-2- Un pareggio che complica totalmente il discorso qualificazione per gli uomini di Allegri. La Juventus parte bene portandosi sul 2-0 dopo appena 8′, ma grande ritorno del Tottenham, abile a non ...

La Juventus non va oltre il pari con il Tottenham : niente drammi per Allegri che fa un importante annuncio! : Paraggio amaro per la Juventus nell’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Tottenham. Un 2-2 che sorride agli ‘Spurs’ visto che i goal in trasferta nella massima competizione europe valgono doppio. Non è bastata la doppietta di Higuain, ora i bianconeri dovranno vincere a Londra il prossimo 7 marzo. Intervenuto ai microfoni di ‘Premium Sport’, Massimiliano Allegri ha analizzato così la ...

La “solita” Juventus : inizio sprint e poi dominio del Tottenham - la paura di Allegri si riflette in campo - fischi all’Allianz! : Due reti, la convinzione d’aver indirizzato la partita e poi il pallino consegnato in mano all’avversario… solo che stavolta l’avversario non si chiamava Genoa o Chievo Verona (con tutto il rispetto). La Juventus adotta la solita tattica utilizzata in Serie A, dopo il vantaggio si è abbassata come da indole di Allegri, consegnando il gioco nelle mani del Tottenham, ma gli inglesi con la qualità della quale dispongono ...

LIVE Juventus-Tottenham - DIRETTA Champions League 2018 : andata degli ottavi di finale. Formazioni ufficiali : Allegri torna all’antico - Pochettino sceglie Lamela : CLICCA QUI PER LE PAGELLE LIVE DI Juventus-Tottenham Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus-Tottenham, andata degli ottavi di finale della Champions League. La fase finale comincia con una sfida importantissima per i bianconeri. L’obiettivo della Juve è chiaro, arrivare fino in fondo alla competizione ma il primo ostacolo sarà tutt’altro che semplice. La squadra di Massimiliano Allegri si presenta all’appuntamento ...

Juventus-Tottenham : Allegri ha un'idea precisa per neutralizzare gli inglesi : Nessuno è realmente favorito. Juventus e Tottenham si giocano l'accesso ai quarti di finale di Champions League partendo alla pari. Cinquanta e cinquanta. Due squadre che attraversano un ottimo ...

Champions - Juventus-Tottenham : Allegri vs Pochettino : Se non si avesse però accesso a una televisione, sarà possibile optare per la diretta streaming, grazie al servizio 'Premium play', offerto gratuitamente per tutti gli abbonati della pay tv.

Juventus-Tottenham - dietrofront Allegri : si ritorna al 4-2-3-1. Fuori Bentancur - dentro Douglas Costa : Juventus-Tottenham, dietrofront Allegri: si ritorna al 4-2-3-1. Fuori Bentancur, dentro Douglas Costa Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus-Tottenham, Allegri- dietrofront improvviso di Massimiliano Allegri in vista del match di questa sera contro il Tottenham. Il tecnico bianconero, nelle rifinitura di stamane, ha provato il 4-2-3-1 con Douglas Costa ...

Juventus-Tottenham - Allegri si gioca il jolly : clamorose novità di formazione [FOTO] : Juventus-Tottenham, si gioca un math fondamentale valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League, la squadra di Massimiliano Allegri è reduce dal successo in trasferta contro la Fiorentina ed adesso ha intenzione di ipotecare il passaggio del turno ai quarti. Il club inglese però è un osso durissimo, Allegri lo sa bene e dopo qualche giorno di valutazione degli uomini a disposizione e dei tanti acciaccati, ha fatto le ...

Juventus Tottenham - Allegri : 'Sfida si deciderà a Londra' : Juventus-Tottenham apre l'andata degli ottavi di Champions League. Il tecnico degli 'Spurs', Pochettino, esalta la Juve, Allegri, che nei giorni scorsi aveva reputato il Tottenham "un po' ...

Juventus-Tottenham - probabili formazioni e ultimissime : Allegri sceglie De Sciglio e Bentancur : Juventus-Tottenham, probabili formazioni e ultimissime: Allegri sceglie De Sciglio e Bentancur Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus-Tottenham, probabili formazioni E ultimissime- Mancano ormai poche ore al big match di questa sera tra Juventus e Tottenham, match valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Allegri, come ...

