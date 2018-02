Juve | l' ira di Allegri e il nervosismo di Higuain | le scorie in bianco e nero del dopo

Basler contro Buffon/ “Dovrebbe ritirarsi - la Juventus non può vincere la Champions con lui” : Basler contro Buffon: “Dovrebbe ritirarsi, la Juventus non può vincere la Champions con lui”. Il duro commento dell’ex nazionale tedesco, sul portiere del club bianconero(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 14:29:00 GMT)

Diretta/ Juventus-Tottenham - risultato finale 2-2 - streaming video e tv : a Wembley servirà l'impresa : Diretta Juventus Tottenham: info streaming video e tv, per i bianconeri è il momento della verità nell'andata degli ottavi di Champions League.

Juventus - Mandzukic e Khedira infortunati. A rischio il derby con il Torino : Secondo quanto riportato da Premium Sport il primo ha accusato un problema ai flessori e difficilmente sarà disponibile contro i granata, mentre l'attaccante croato è ancora alle prese con un ...

Juventus - manca personalità europea. Tiratina d’orecchie ad Allegri : Pjanic-Khedira in balia dei londinesi : Juventus, manca personalità europea. Tiratina d’orecchie ad Allegri: Pjanic-Khedira in balia dei londinesi Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, manca personalità EUROPEA- Un 2-2 che complica dannatamente il discorso qualificazione, ma che tiene ancora vive le speranze bianconere. Nulla è perduto. La Juventus ha tutte le carte in tavola per volare ...

Juventus infortuni ultimissime : Khedira e Mandzukic a rischio derby di Torino : Invece di svuotarsi, l'infermeria della Juventus accoglie nuovi pazienti illustri dopo l'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Tottenham, terminata 2-2. Il centrocampista tedesco Sami Khedira è uscito nel secondo posto e, secondo Premium Sport, è a forte rischio per il derby contro il Torino, in programma domenica 18 febbraio alle 12.30. Per Khedira un problema ai flessori. Pure Mario Mandzukic, a un quarto d'ora dal ...

Juve - a Wembley servirà l'impresa : La Juve pareggia 2-2 con il Tottenham nell'andata degli ottavi di Champions League . Ora la strada per i quarti si fa dura. Tutto si deciderà a Londra. All'Allianz Stadium i bianconeri si vedono ...

Juventus-Tottenham - le pagelle : male Pjanic e Khedira - Kane ed Eriksen super : DAVIES 5.5 : Nel penalty che commette c'è tutta l'ingenuità del mondo. Roba che non può non far arrabbiare un allenatore. Con il trascorrere dei minuti, quanto meno, non commette altri danni. DIER 6.

Juventus - Miralem Pjanic : 'Avrei potuto giocare nel Tottenham' : Quando sono arrivato Allegri mi disse che potevo diventare uno dei più grandi registi del mondo, ma devo migliorare ancora tanto per esserlo". Kane: "Non vedo l'ora di incontrare la difesa della ...

Juve - questo Buffon come fa a ritirarsi? : come anticipato ieri da Sky Sport , infatti, ci sarebbe un progetto della Federazione anticipato nel colloquio con Gigi Di Biagio, ct in pectore della Nazionale italiana: non si parla di una doppia ...

Milan - affari con la Juventus? Mirabelli vuole un top player della Ligue 1 Video : La sessione di calciomercato invernale [Video] è terminata ormai da qualche settimana ma i top club di Serie A non si sono fermati. Dopo aver 'bloccato' Ivan Strinic a parametro zero [Video], il #Milan sta continuando a lavorare per la prossima stagione. La linea che sta tracciando Massimiliano Mirabelli è abbastanza chiara: acquisti mirati e occasioni low cost. Oltre ai vari giocatori in scadenza di contratto il prossimo giugno, il direttore ...

PROBABILI FORMAZIONI/ Fiorentina Juventus : Biraghi in dubbio. Diretta tv - orario - notizie live (Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Fiorentina Juventus: Diretta tv, orario, notizie live su moduli e titolari alla vigilia (Serie A 24^ giornata), sfida calda al Franchi(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 11:17:00 GMT)

Juve - ecco le condizioni di Douglas Costa - Barzagli - Khedira e Rugani : Come riporta Sky Sport , oggi Douglas Costa ha lavorato solo parzialmente in gruppo e rimane quindi in dubbio per la sfida del Franchi, anche se dovrebbe essere convocato. Lavoro diviso tra gruppo e ...

Juventus - nessuno sa ispirare come Bernardeschi : TORINO - Un morbido tocco filtrante dopo aver fintato il tiro, come a Bergamo con l' Atalanta . Un pallone rimesso indietro dalla linea di fondo, come a Verona con il Chievo . Un passaggio ...

Video / Juventus Sassuolo (7-0) : highlights e gol. Khedira - una doppietta attesa 9 anni (Serie A) : Video Juventus Sassuolo (risultato finale 7-0): highlights e gol della partita valida nella 23^ giornata della Serie A. Magistrale la tripletta del Pipita Higuain.(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 12:04:00 GMT)