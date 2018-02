Italo ora è di proprietà americana

Italo ancora al bivio fra Usa e la Borsa E ora il governo scende in campo : Una lunga riunione per decidere se seguire il binario che porta verso la stazione di Piazza Affari oppure far salire a bordo gli americani con in tasca 1,9 miliardi e proseguire ad alta velocità ma ...

Italo - l'offerta Usa? Ancora bassa Il fondo Gip rilancia di 100 milioni : Rilancio da 100 milioni di euro da parte del fondo Usa Gip per comprarsi Italo. Global Infrastructure Partners ha alzato così l'offerta a 2 miliardi per il 100% della compagnia. Ciò ha indotto il ...

Italo - gli americani di Gip rilanciano e sfiorano 2 miliardi : Global Infrastructure Partners , Gip, rilancia e sfiora 2 miliardi circa per il 100% di Italo. Il fondo americano, nel pomeriggio di mercoledì 7, secondo quanto ricostruito da Il Messaggero.it presso ...

Un fondo americano offre due miliardi per la maggioranza dei treni Italo : Global Infrastructure Partners, un fondo americano che gestisce 40 miliardi di dollari, sarebbe pronto ad offrire 2 miliardi di dollari per acquisire la maggioranza di Italo. Per domani è convocato un Cda straordinario di Ntv per valutare l’offerta americana....

Lo sciopero dei treni Italo di oggi : gli orari e i treni garantiti : Potrebbero esserci ritardi e cancellazioni tra le 10 e le 18, ma ci sono treni garantiti: le informazioni utili The post Lo sciopero dei treni Italo di oggi: gli orari e i treni garantiti appeared first on Il Post.

Lunedì sciopero 8 ore dei lavoratori Ntv - a rischio gli Italotreno : Lunedì 29 gennaio i lavoratori di Ntv saranno in sciopero dalle 10 alle 18. "Alla base della protesta - ricordano i sindacati - il mancato rinnovo del contratto aziendale, scaduto da tempo, e il ...

Italo treno - lunedì 29 gennaio sciopero lavoratori Ntv : Domani lunedì 29 gennaio i lavoratori di Ntv saranno in sciopero dalle 10 alle 18. "Alla base della protesta - ricordano le organizzazioni sindacali - il mancato rinnovo del contratto aziendale, scaduto da tempo, e...

Treni : Italo pronta a sfrecciare in Borsa - Fs preferisce per ora i bond : Il tema " sbarco in Borsa " torna in primo piano nel mondo ferroviario italiano all'indomani dell'annuncio di Italo che si quoterà a Piazza Affari . La rivale Fs prende invece tempo, ma esclude che sia la questione politica ad avere stoppato la ...