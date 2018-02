Isola dei Famosi | la rivelazione choc di Nino Formicola | ' Sono stato umiliato'

Video messaggio di Francesco Monte all’Isola dei Famosi 2018 tra il ritorno in Honduras e baci per Paola Di Benedetto : Volente o nolente il Video messaggio di Francesco Monte all'Isola dei Famosi 2018 è l'unico momento degno di nota. Un'altra puntata noiosa è andata in onda segnando davvero il declino di questa edizione ben diversa da quella del Grande Fratello Vip spumeggiante e interessante. Il trash l'ha fatta da padrone tra le "zinne" che Francesca Cipriani sta usando per fare tutti fuori e i drammi che le mamme naufraghe vivono lontane dai loro bambini. ...

Isola dei famosi 2018 : il video-messaggio di Monte e l’infelice battuta su Alessia Mancini : «Il nostro è un programma d’intrattenimento, vogliamo tornare a divertirci». Nei primissimi minuti dell’ultima puntata dell‘Isola, la prima in onda di martedì, l’intenzione di alleggerire i toni dopo il «canna-gate» è chiara un po’ a tutti. Alla conduttrice Alessia Marcuzzi, agli opinionisti Mara Venier e Daniele Bossari e anche ai naufraghi presenti in Palapa. Peccato solo che l’unico momento degno di pathos ...

Francesco Monte - videomessaggio Isola dei Famosi 2018/ Eva Henger fa un passo indietro? Reazioni in diretta : Eva Henger pronta a fare pace con Francesco Monte? All'Isola dei Famosi 2018 arriva il videomessaggio dell'ex naufrago e Mara Venier lancia l'indiscrezione in diretta.(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 06:02:00 GMT)

Francesca Cipriani/ Di nuovo tra i Peor : "Lancio appello al Ministro della Salute" (Isola dei Famosi 2018) : Francesca Cipriani finisce nuovamente tra i Peor dell'Isola dei Famosi 2018 e lancia un appello al Ministro della Salute perché afflitta dalle punture dei mosquitos(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 05:53:00 GMT)

Isola dei famosi 2018 - Nomination/ Pagelle : Filippo Nardi - Perez Amaurys e Franco Terlizzi al televoto : Isola dei famosi 2018, video quarta puntata, Pagelle e nuove Nomination. Filippo, Amaurys e Franco finiscono al televoto. Cecilia Capriotti eliminata.(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 04:36:00 GMT)

Isola dei famosi - top e flop della quarta puntata : Non sono mancate le emozioni nella quarta puntata dell'Isola dei famosi, ma nemmeno qualche veleno e i soliti goliardici siparietti di Mara Venier. Il reality, però, continua a perdere pezzi. Due naufraghi lasciano l'...

Isola dei Famosi - la proposta in diretta di Bossari a Flaherty : "Vuoi essere il mio testimone di nozze?" : A sorpresa durante la quarta puntata dell 'Isola dei Famosi è apparso in studio Lorenzo Flaherty. L'attore, per qualche minuto, ha preso il posto dell'amico Daniele Bossari : 'Sono venuto a ...

Amaurys Perez vs Rosa Perrotta/ Lo scontro in diretta (Isola dei famosi 2018) : Amaurys Perez è stato tenuto fuori dalla prova ricompensa per via della penalizzazione. L’ex campione di pallanuoto si è scusato con Francesca per quanto fatto.(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 01:21:00 GMT)

Isola dei famosi 2018/ Diretta e nomination : Filippo - Amaurys e Franco. Eliminata Cecilia (Quarta Puntata) : Isola dei famosi 2018, anticipazioni e Diretta quarta puntata del 13 febbraio: chi verrà eliminato tra Alessia Mancini, Simone Barbato e Cecilia Capriotti? La Rinaldi in studio.(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 01:17:00 GMT)

Filippo Nardi / In nomination - Mara Venier : "È un uomo devastato dal dolore" (Isola dei Famosi 2018) : Filippo Nardi, lite con Cecilia Capriott, come si comporterà l'ex gieffino? Parole commuoventi per il figlio Zachary e l'ex moglie Barbara (Isola dei Famosi 2018)(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 01:16:00 GMT)

Franco Terlizzi/ In nomination : lo scontro con Francesca Cipriani (Isola dei Famosi 2018) : Franco Terlizzi è uno dei nuafraghi più apprezzati dell'Isola dei Famosi. L'ex pugile non va affatto d'accordo con Francesca Cipriani e Craig Warwick e non lo nasconde. (Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 01:14:00 GMT)

Isola dei famosi : in nomination Filippo Nardi - Amaurys Perez e Franco Terlizzi - ecco i gruppi col “mejor” e “peor” : Isola dei famosi, ecco chi va in nomination dopo la quarta puntata di martedì 13 febbraio e quali sono i due gruppi creati dal “migliore” e dal “peggiore” che vivranno su due isole distinte. Isola dei famosi 2018, i concorrenti Francesca Cipriani, showgirl, Alessia Mancini, ex velina, Jonathan Kashanian, presentatore, Giucas Casella, mentalista, Amaurys Perez, ex giocatore di pallanuoto […] L'articolo Isola dei ...

Isola dei Famosi 2018 - quarta puntata del 13 febbraio : fuori Cecilia. Al televoto Filippo - Amaurys e Franco : Alessia Marcuzzi - quarta puntata Isola dei Famosi 2018 L’Isola dei Famosi 2018 continua di martedì con la quarta puntata e qui su DavideMaggio.it, come ogni settimana, scatta l’appuntamento con il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, in Honduras. Isola dei Famosi 2018: la diretta minuto per minuto della quarta puntata di martedì 13 febbraio 21.44: La voce ...

