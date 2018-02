Isola dei famosi 2018 | Nomination Pagelle | Filippo Nardi | Perez Amaurys e Franco

Isola dei famosi - top e flop della quarta puntata : Non sono mancate le emozioni nella quarta puntata dell'Isola dei famosi, ma nemmeno qualche veleno e i soliti goliardici siparietti di Mara Venier. Il reality, però, continua a perdere pezzi. Due naufraghi lasciano l'...

Isola dei Famosi - la proposta in diretta di Bossari a Flaherty : "Vuoi essere il mio testimone di nozze?" : A sorpresa durante la quarta puntata dell 'Isola dei Famosi è apparso in studio Lorenzo Flaherty. L'attore, per qualche minuto, ha preso il posto dell'amico Daniele Bossari : 'Sono venuto a ...

Amaurys Perez vs Rosa Perrotta/ Lo scontro in diretta (Isola dei famosi 2018) : Amaurys Perez è stato tenuto fuori dalla prova ricompensa per via della penalizzazione. L’ex campione di pallanuoto si è scusato con Francesca per quanto fatto.(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 01:21:00 GMT)

Isola dei famosi 2018/ Diretta e nomination : Filippo - Amaurys e Franco. Eliminata Cecilia (Quarta Puntata) : Isola dei famosi 2018, anticipazioni e Diretta quarta puntata del 13 febbraio: chi verrà eliminato tra Alessia Mancini, Simone Barbato e Cecilia Capriotti? La Rinaldi in studio.(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 01:17:00 GMT)

Filippo Nardi / In nomination - Mara Venier : "È un uomo devastato dal dolore" (Isola dei Famosi 2018) : Filippo Nardi, lite con Cecilia Capriott, come si comporterà l'ex gieffino? Parole commuoventi per il figlio Zachary e l'ex moglie Barbara (Isola dei Famosi 2018)(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 01:16:00 GMT)

Franco Terlizzi/ In nomination : lo scontro con Francesca Cipriani (Isola dei Famosi 2018) : Franco Terlizzi è uno dei nuafraghi più apprezzati dell'Isola dei Famosi. L'ex pugile non va affatto d'accordo con Francesca Cipriani e Craig Warwick e non lo nasconde. (Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 01:14:00 GMT)

Isola dei famosi : in nomination Filippo Nardi - Amaurys Perez e Franco Terlizzi - ecco i gruppi col “mejor” e “peor” : Isola dei famosi, ecco chi va in nomination dopo la quarta puntata di martedì 13 febbraio e quali sono i due gruppi creati dal “migliore” e dal “peggiore” che vivranno su due isole distinte. Isola dei famosi 2018, i concorrenti Francesca Cipriani, showgirl, Alessia Mancini, ex velina, Jonathan Kashanian, presentatore, Giucas Casella, mentalista, Amaurys Perez, ex giocatore di pallanuoto […] L'articolo Isola dei ...

Isola dei Famosi 2018 - quarta puntata del 13 febbraio : fuori Cecilia. Al televoto Filippo - Amaurys e Franco : Alessia Marcuzzi - quarta puntata Isola dei Famosi 2018 L’Isola dei Famosi 2018 continua di martedì con la quarta puntata e qui su DavideMaggio.it, come ogni settimana, scatta l’appuntamento con il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, in Honduras. Isola dei Famosi 2018: la diretta minuto per minuto della quarta puntata di martedì 13 febbraio 21.44: La voce ...

Francesco Monte/ Video - il messaggio in diretta scatena le critiche del pubblico (L'Isola dei Famosi 2018) : Dopo le accuse di Eva Henger e l'abbandono dell'Isola dei Famosi 2018 per Francesco Monte è arrivato il tapiro d'oro di Striscia. Riavvicinamento sospetto con Cecilia Rodriguez?(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 00:21:00 GMT)

Isola dei famosi 2018/ Diretta - Craig ritirato : Alessia peor. Eliminata Cecilia Capriotti (Quarta Puntata) : Isola dei famosi 2018, anticipazioni e Diretta quarta puntata del 13 febbraio: chi verrà eliminato tra Alessia Mancini, Simone Barbato e Cecilia Capriotti? La Rinaldi in studio.(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 00:14:00 GMT)

Lorenzo Flaherty testimone di nozze di Daniele Bossari - la proposta in diretta all’Isola dei famosi : Daniele Bossari sceglie Lorenzo Flaherty come testimone di nozze e l’attore, che ha condiviso con l’opinionista dell’Isola dei famosi la partecipazione al Grande Fratello Vip 2, accetta la proposta. Lorenzo Flaherty dice di sì alla proposta di Daniele Bossari di fargli da testimone di nozze Durante la puntata di martedì 13 febbraio dell’Isola Flaherty compare […] L'articolo Lorenzo Flaherty testimone di nozze di ...

Isola dei Famosi - Monte non va in studio - ma manda un video messaggio : Francesco Monte ha declinato l'invito di Alessia Marcuzzi di partecipare alla quarta puntata dell'Isola dei Famosi.L'ex naufrago dell'Isola è convinto che in questo momento così delicato della sua vita e della sua carriera sia giusto difendersi in altre sedi e non in uno studio televisivo. Ma nonostante non si sia presentato in puntata, Francesco Monte ha voluto mandare un video messaggio."Ciao Ale, questo video ...

Eva Henger - "caso droga" all'Isola dei Famosi 2018/ Massimiliano Caroletti - messaggio d'amore sui social : Eva Henger, assente nello studio dell'isola dei Famosi 2018? Continua lo scontro a distanza tra il marito Massimiliano Caroletti e la conduttrice Alessia Marcuzzi.(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 00:07:00 GMT)