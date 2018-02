Isola dei Famosi 2018 | Nomination Cannagate | il fidanzato di Craig dalla d’Urso

Francesco Monte - video all'Isola dei Famosi / Nessuna paura per la galera : parla il figlio della Rinaldi : Eva Henger pronta a fare pace con Francesco Monte? all'Isola dei Famosi 2018 arriva il videomessaggio dell'ex naufrago e Mara Venier lancia l'indiscrezione in diretta.(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 18:22:00 GMT)

L'Isola dei Famosi : bassi ascolti per la puntata del 13/02 - c'entra la Ventura? : L'Isola dei Famosi 2018, nonostante il successo delle prime tre puntate, è calata di molto negli ascolti. Infatti, la puntata del 13 febbraio è stata seguita da meno di 4 milioni di telespettatori. Il motivo? Prima di saperlo, ricordiamo di come il reality di Canale 5 sia stato spostato dal lunedì al martedì, in quanto nel primo giorno della settimana, la Rai ha deciso di collocare per due settimane, due nuovi episodi della serie tv Il ...

Daytime Isola dei Famosi : Filippo Nardi si difende dalle critiche : Filippo Nardi a L’Isola dei Famosi si sfoga dopo la nomination E’ da poco finita una nuova puntata del Daytime dell’Isola dei Famosi. E in questa occasione ad aver fatto molto parlare è stato senza ombra di dubbio Filippo Nardi, il quale è finito in nomination insieme a Franco Terlizzi e Amaurys Perez. Per questo motivo, subito dopo la puntata, si è sfogato, asserendo senza tanti mezzi termini quanto segue: “Non mi ...

Isola dei Famosi 2018 - droga sull'isola : Eva ritratta : "Felice di aver detto la verità ma la modalità è stata sbagliata" : L'attrice ritorna sul caso della droga sull'Isola e ammette di aver sbagliato a non aver parlato prima.

Isola dei Famosi - tapiro alla Marcuzzi : "Non ho aggredito la Henger" : Dopo lo scandalo del presunto consumo di marijuana all 'Isola dei Famosi e il tapiro d'oro a Francesco Monte e a Ignazio Moser, è toccato anche ad Alessia Marcuzzi. La conduttrice dell' Isola è stata ...

Mai dire Isola dei Famosi con Gialappa's tutti i mercoledì in seconda serata su Italia 1 : Streaming da tablet, cellulare e pc sul sito www.mediaset.it e in replica grazie a Mediaset on demand Mai dire Isola dei Famosi con la Gialappa's Band Dopo Mai dire Grande Fratello ecco che la ...

Isola dei Famosi 2018 - chi è Filippo Nardi? : Filippo Nardi, concorrente de L’Isola dei Famosi 2018 Filippo Nardi è uno dei concorrenti della tredicesima edizione de “L’Isola dei Famosi 2018“, il reality show condotto da Alessia Marcuzzi con la complicità degli opinionisti Mara Venier e Davide Bossari e di Stefano De Martino inviato in Honduras. Chi è Filippo Nardi? Classe 1969, Filippo Nardi è nato il 30 maggio a Londra. Di origini nobili, fa parte della famiglia ...

Isola dei Famosi - "Gaspare" : "Tutto difficile dopo la morte di Zuzzurro" : Una coppia che ha accompagnato la tv e il teatro degli anni '80 e '90. Gaspare e Zuzzurro rappresentavano tanto per lo spettacolo della comicità italiana. Eppure la prematura scomparsa di Andrea ...

Isola dei Famosi 2018 - Nomination/ Cannagate e news : il retroscena su Marco Ferri : Nomination e pagelle dell'Isola dei Famosi deludono i fan che continuano a lamentarsi di questa edizione, come andranno le cose per i naufraghi? Ecco tutte le news(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 15:24:00 GMT)

“Il suicidio? Sì - ci ho pensato”. Dramma all’Isola dei Famosi : le toccanti parole del naufrago che - per la prima volta - si lascia andare sotto gli occhi delle telecamere raccontando quei momenti terribili. Choc (e commozione) tra i compagni : Una confessione Drammatica, parole molto forti che hanno colpito particolarmente tanto gli spettatori da casa quanto i compagni che stanno condividendo con lui l’esperienza dell’Isola dei Famosi 2018, in scena in Honduras e condotta da Alessia Marcuzzi con Stefano De Martino nel ruolo inedito di inviato speciale. A parlare lui, Nino Formicola, 64 anni e meglio famoso con il suo storico nome d’arte Gaspare. Una vita a ...

Chi è Aida Nizar? Biografia - età e vita privata della possibile concorrente dell'Isola dei famosi 2018 : Chi è Aida Nizar? La nuova concorrente dell'Isola dei famosi 2018, probabilmente: il nome della spagnola circola da qualche ora in rete e pare sia la scelta degli autori del reality show per sostituire Craig Warwick, che si è ritirato per cause di forza maggiore. È vero, il nome di Aida non ci dice nulla, non sorprendetevi di non conoscerla: è normale sia così, per questo cercheremo di raccontarvi qualcosa in più su Biografia e vita privata di ...

Ascolti - Isola dei famosi 2018 battuta da Principe Libero - miniserie di Rai1 su De Andrè : Netta vittoria della fiction di Rai1 con Luca Marinelli 'Fabrizio De André - Principe Libero' sulla quarta puntata de L'Isola dei famosi 2018. Ecco a cosa è dovuto il calo di Ascolti del reality di ...

Isola dei Famosi - Francesco Monte : svelato il vero motivo dell’addio : Francesco Monte: ecco perchè si è ritirato da L’Isola dei Famosi Ieri sera è andata in onda la quarta puntata della tredicesima edizone dell’Isola dei Famosi, e a far molto discutere è stato il videomessaggio di Francesco Monte. In questa circostanza l’ex tronista del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi si è scusato per essere stato costretto a declinare l’invito formulato da Alessia Marcuzzi di ...

Francesco Monte - videomessaggio Isola dei Famosi 2018/ Paola Di Benedetto delude l'ex tronista? : Eva Henger pronta a fare pace con Francesco Monte? All'Isola dei Famosi 2018 arriva il videomessaggio dell'ex naufrago e Mara Venier lancia l'indiscrezione in diretta.(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 14:00:00 GMT)