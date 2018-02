ISOLA DEI FAMOSI 2018 Diretta | Craig ritirato | Simone è vergine? Eliminata Cecilia

Francesco Monte video diretta ISOLA DEI Famosi : il pensiero per Cecilia Rodriguez : Isola dei Famosi, Francesco Monte: i fantasmi del passato e le parole per Cecilia Rodriguez Un videoclip di Francesco Monte è stato mostrato stasera durante la diretta dell’Isola dei Famosi. In questo modo l’ex tronista di Uomini e Donne, come spiegato più volte da Alessia Marcuzzi, ha voluto raccontare al pubblico a casa la sua […] L'articolo Francesco Monte video diretta Isola dei Famosi: il pensiero per Cecilia Rodriguez ...

ISOLA DEI Famosi 2018 - Francesco Monte manda un videomessaggio : «In accordo con i miei legali non posso essere presente» : Isola dei Famosi 2018 - Francesco Monte Francesco Monte non è in studio ma l’Isola dei Famosi 2018 non rinuncia a lui. Nel corso della quarta puntata si è parlato ancora una volta del concorrente uscito dopo il ‘caso marijuana’ sollevato da Eva Henger, caso che ha portato al ritiro – volontario o forzato – dell’ex tronista di Uomini e Donne. Come annunciato da giorni, il giovane non era presente perchè ...

ISOLA DEI Famosi - la Cipriani scoppia in lacrime in diretta : "Sono stata bullizzata" : Durante la settimana, Francesca Cipriani ha confidato ad alcuni naufraghi dell' Isola dei Famosi di aver passato un brutto periodo della sua vita quando era adolescente. 'Sono stata bullizzata, mi ...

ISOLA DEI Famosi 2018 - quarta puntata del 13 febbraio in diretta : Francesco Monte manda un videomessaggio : Alessia Marcuzzi - quarta puntata Isola dei Famosi 2018 L’Isola dei Famosi 2018 continua di martedì con la quarta puntata e qui su DavideMaggio.it, come ogni settimana, scatta l’appuntamento con il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, in Honduras. Isola dei Famosi 2018: la diretta minuto per minuto della quarta puntata di martedì 13 febbraio 21.44: La voce ...

Cecilia Capriotti eliminata/ "Mi hanno fatto passare per quella che non sono" (ISOLA DEI Famosi 2018) : Cecilia Capriotti, al televoto ha passato una settimana molto complicata: sarà lei l'eliminata? Un duro scontro con Filippo Nardi ha minato la tranquillità. (L'Isola dei Famosi 2018)(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 23:12:00 GMT)

FRANCESCO MONTE/ Video - il bacio speciale a Paola : "Ti sostengo" (L'ISOLA DEI Famosi 2018) : Dopo le accuse di Eva Henger e l'abbandono dell'Isola dei Famosi 2018 per FRANCESCO MONTE è arrivato il tapiro d'oro di Striscia. Riavvicinamento sospetto con Cecilia Rodriguez?(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 23:09:00 GMT)

Simone Barbato/ Salvo dalla nomination - ma i naufraghi sono sul piede di guerra! (L'ISOLA DEI Famosi 2018) : Simone Barbato, il mimo e cabarettista che sta spopolando all'Isola dei Famosi 2018, è finito in nomination e rischia il "taglio": intanto, pare che ci provi con Elena Morali...(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 23:06:00 GMT)

ISOLA DEI Famosi 2018 quarta puntata riassunto : eliminati e nominati : Isola DEI Famosi 2018 quarta puntata. Martedì 13 febbraio è tornato con il quarto appuntamento il reality show di sopravvivenza di Canale 5. Ecco tutto quello che è successo durante la puntata, tra eliminati, sorprese e nuove nomination. SCOPRI TUTTO SU #Isola2018 Isola Dei Famosi 2018 quarta puntata riassunto: un nuovo addio Cambio di serata per questo nuovo appuntamento con Isola Dei Famosi 2018. Per non scontrarsi contro i nuovi ...

Cecilia Capriotti eliminata all’ISOLA DEI famosi dopo aver attaccato Filippo Nardi e Marco Ferri : Cecilia Capriotti è la concorrente eliminata all’Isola dei famosi 13 nella puntata di martedì 13 febbraio su Canale 5: al televoto perde contro Alessia Mancini e Simone Barbato. Cecilia Capriotti esce dall’Isola dei famosi 2018, qual è la percentuale del televoto? Cecilia deve lasciare il reality show: al televoto ottiene il 55% delle preferenze contro il 35% di […] L'articolo Cecilia Capriotti eliminata all’Isola dei ...

ISOLA DEI Famosi 2018 : Cecilia Capriotti eliminata : Isola dei Famosi 2018 - Cecilia Capriotti Cecilia Capriotti è stata eliminata dall’Isola dei Famosi 2018. L’attrice e showgirl marchigiana dalla erre moscia ha dovuto lasciare l’Honduras nel corso della quarta puntata (qui la diretta minuto per minuto), dopo aver perso al televoto in una nomination a tre contro Alessia Mancini e Simone Barbato. Un televoto con percentuali nette: la Capriotti è stata infatti votata dal 55% del ...

ISOLA DEI Famosi 2018 - quarta puntata del 13 febbraio in diretta : eliminata Cecilia : Alessia Marcuzzi - quarta puntata Isola dei Famosi 2018 L’Isola dei Famosi 2018 continua di martedì con la quarta puntata e qui su DavideMaggio.it, come ogni settimana, scatta l’appuntamento con il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, in Honduras. Isola dei Famosi 2018: la diretta minuto per minuto della quarta puntata di martedì 13 febbraio 21.44: La voce ...

L’ISOLA DEI Famosi – Quarta puntata del 13 febbraio 2018 – Conduce Alessia Marcuzzi con Venier - Bossari e la Gialappa’s. : Questa sera, in prima serata su Canale 5, torna L’Isola dei Famosi, condotta per il quarto anno consecutivo da Alessia Marcuzzi. Il compito di narrare le fatiche dei naufraghi in Honduras quest’anno è affidato a Stefano De Martino, mentre in studio i commentatori a bordo campo saranno la veterana Mara Venier e il vincitore del GF Vip Daniele Bossari. E […] L'articolo L’Isola dei Famosi – Quarta puntata del 13 febbraio 2018 – ...

ISOLA DEI Famosi - Craig Warwick abbandona il gioco : Questa sera andrà in onda la quarta puntata della nuova edizione dell'Isola dei Famosi, puntata che si preannuncia piuttosto spumeggiante.Il motivo? Sicuramente i naufraghi verranno chiamati a risolvere alcuni problemi interni al gruppo, ci sarà un'eliminazione, le nomination e, colpo di scena dell'ultima ora, un abbandono. A rivelarlo in esclusiva è il settimanale Spy attraverso il suo profilo Instagram ufficiale. La rivista ...

ALESSIA MANCINI/ Video : la lettera del papà commuove la showgirl (L'ISOLA DEI Famosi 2018) : ALESSIA MANCINI, al televoto contro Cecilia Capriotti e Simone Barbato, rischia di lasciare per sempre l'Isola dei Famosi 2018. Sarà lei ad abbandonare il reality?(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 22:42:00 GMT)