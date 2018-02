Isola 2018 | anticipazioni prossima puntata | l' eliminato | colpi di scena e grandi ritorni

Isola dei Famosi 2018 - quarta puntata del 13 febbraio : fuori Cecilia. Al televoto Filippo - Amaurys e Franco : Alessia Marcuzzi - quarta puntata Isola dei Famosi 2018 L’Isola dei Famosi 2018 continua di martedì con la quarta puntata e qui su DavideMaggio.it, come ogni settimana, scatta l’appuntamento con il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, in Honduras. Isola dei Famosi 2018: la diretta minuto per minuto della quarta puntata di martedì 13 febbraio 21.44: La voce ...

Francesco Monte/ Video - il messaggio in diretta scatena le critiche del pubblico (L'Isola dei Famosi 2018) : Dopo le accuse di Eva Henger e l'abbandono dell'Isola dei Famosi 2018 per Francesco Monte è arrivato il tapiro d'oro di Striscia. Riavvicinamento sospetto con Cecilia Rodriguez?(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 00:21:00 GMT)

Isola dei famosi 2018/ Diretta - Craig ritirato : Alessia peor. Eliminata Cecilia Capriotti (Quarta Puntata) : Isola dei famosi 2018, anticipazioni e Diretta quarta puntata del 13 febbraio: chi verrà eliminato tra Alessia Mancini, Simone Barbato e Cecilia Capriotti? La Rinaldi in studio.(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 00:14:00 GMT)

Eva Henger - "caso droga" all'Isola dei Famosi 2018/ Massimiliano Caroletti - messaggio d'amore sui social : Eva Henger, assente nello studio dell'isola dei Famosi 2018? Continua lo scontro a distanza tra il marito Massimiliano Caroletti e la conduttrice Alessia Marcuzzi.(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 00:07:00 GMT)

Nino Formicola/ Il ricordo di Zuzzurro : "Anni fa abbiamo rifiutato il reality ma..." (Isola dei famosi 2018) : Nino Formicola è diventato molto amico di Franco Terlizzi. Ha cercato di insegnarli l'inno di Mameli ma il comico ha anche parlato delle strategie sull'Isola dei famosi 2018(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 00:00:00 GMT)

PAOLA DI BENEDETTO / Il messaggio di Francesco Monte : "Ti sostengo - ti aspetto" (Isola dei Famosi 2018) : PAOLA di BENEDETTO è la mejor della settimana all'Isola dei Famosi 2018. Dopo le accuse dell'ex fidanzato, l'ex madre natura è stata criticata anche da Cecilia Capriotti.(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 23:39:00 GMT)

NADIA RINALDI/ "Stendo la mano al papà di mia figlia per la sua felicità" (L'Isola dei Famosi 2018) : Nonostante la sua eliminazione dal cast di naufraghi de L'Isola dei Famosi, NADIA RINALDI è ancora uno dei nomi più chiacchierati del reality show per via del cosiddetto "canna-gate"(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 23:35:00 GMT)

Isola DEI FAMOSI 2018/ Diretta - Craig ritirato : Simone è vergine? Eliminata Cecilia Capriotti (Quarta Puntata) : ISOLA dei FAMOSI 2018, anticipazioni e Diretta quarta puntata del 13 febbraio: chi verrà eliminato tra Alessia Mancini, Simone Barbato e Cecilia Capriotti? La Rinaldi in studio.(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 23:24:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 - Francesco Monte manda un videomessaggio : «In accordo con i miei legali non posso essere presente» : Isola dei Famosi 2018 - Francesco Monte Francesco Monte non è in studio ma l’Isola dei Famosi 2018 non rinuncia a lui. Nel corso della quarta puntata si è parlato ancora una volta del concorrente uscito dopo il ‘caso marijuana’ sollevato da Eva Henger, caso che ha portato al ritiro – volontario o forzato – dell’ex tronista di Uomini e Donne. Come annunciato da giorni, il giovane non era presente perchè ...

Cecilia Capriotti eliminata/ "Mi hanno fatto passare per quella che non sono" (Isola dei Famosi 2018) : Cecilia Capriotti, al televoto ha passato una settimana molto complicata: sarà lei l'eliminata? Un duro scontro con Filippo Nardi ha minato la tranquillità. (L'Isola dei Famosi 2018)(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 23:12:00 GMT)

FRANCESCO MONTE/ Video - il bacio speciale a Paola : "Ti sostengo" (L'Isola dei Famosi 2018) : Dopo le accuse di Eva Henger e l'abbandono dell'Isola dei Famosi 2018 per FRANCESCO MONTE è arrivato il tapiro d'oro di Striscia. Riavvicinamento sospetto con Cecilia Rodriguez?(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 23:09:00 GMT)

Simone Barbato/ Salvo dalla nomination - ma i naufraghi sono sul piede di guerra! (L'Isola dei Famosi 2018) : Simone Barbato, il mimo e cabarettista che sta spopolando all'Isola dei Famosi 2018, è finito in nomination e rischia il "taglio": intanto, pare che ci provi con Elena Morali...(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 23:06:00 GMT)