Isola 2018 | anticipazioni martedì 20 febbraio | l' eliminato | colpi di scena e grandi

Amaurys Perez vs Rosa Perrotta/ Lo scontro in diretta (Isola dei famosi 2018) : Amaurys Perez è stato tenuto fuori dalla prova ricompensa per via della penalizzazione. L’ex campione di pallanuoto si è scusato con Francesca per quanto fatto.(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 01:21:00 GMT)

Isola dei famosi 2018/ Diretta e nomination : Filippo - Amaurys e Franco. Eliminata Cecilia (Quarta Puntata) : Isola dei famosi 2018, anticipazioni e Diretta quarta puntata del 13 febbraio: chi verrà eliminato tra Alessia Mancini, Simone Barbato e Cecilia Capriotti? La Rinaldi in studio.(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 01:17:00 GMT)

Filippo Nardi / In nomination - Mara Venier : "È un uomo devastato dal dolore" (Isola dei Famosi 2018) : Filippo Nardi, lite con Cecilia Capriott, come si comporterà l'ex gieffino? Parole commuoventi per il figlio Zachary e l'ex moglie Barbara (Isola dei Famosi 2018)(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 01:16:00 GMT)

Franco Terlizzi/ In nomination : lo scontro con Francesca Cipriani (Isola dei Famosi 2018) : Franco Terlizzi è uno dei nuafraghi più apprezzati dell'Isola dei Famosi. L'ex pugile non va affatto d'accordo con Francesca Cipriani e Craig Warwick e non lo nasconde. (Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 01:14:00 GMT)

Paola Di Benedetto ha lasciato l'Isola 2018? La verità su chi ha abbandonato davvero : Un altro naufrago ha lasciato l'Isola dei famosi 2018: è Paola Di Benedetto? Gli indizi lasciavano pensare alla bella Madre Natura, ma in un primo momento è stato confermato solamente la notizia di un nuovo abbandono. Chi avrà rinunciato al reality show? E per quale motivo? Tutto verrà chiarito nella puntata di stasera con Alessia Marcuzzi, ma intanto sui social newtork tutti hanno pensato che si trattasse della modella. Nulla di più sbagliato, ...

Francesco Monte torna all'Isola 2018 per Paola Di Benedetto? : Francesco Monte tornerà all'Isola dei famosi 2018? Per Paola Di Benedetto lo farebbe, anche di corsa a quanto pare! Avete letto non bene, ma benissimo, perché il feeling tra i due non sembra essersi interrotto nonostante lui abbia abbandonato il reality show e se lei non ha dimenticato di salutarlo durante la diretta di lunedì scorso, lui non ha nascosto che Paola, la Madre Natura del programma, sarebbe un motivo valido per tornare sull'Isola, ...

Isola dei Famosi 2018 - quarta puntata del 13 febbraio : fuori Cecilia. Al televoto Filippo - Amaurys e Franco : Alessia Marcuzzi - quarta puntata Isola dei Famosi 2018 L’Isola dei Famosi 2018 continua di martedì con la quarta puntata e qui su DavideMaggio.it, come ogni settimana, scatta l’appuntamento con il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, in Honduras. Isola dei Famosi 2018: la diretta minuto per minuto della quarta puntata di martedì 13 febbraio 21.44: La voce ...

Isola 2018 - anticipazioni prossima puntata : l'eliminato - colpi di scena e grandi ritorni : Le anticipazioni dell'Isola dei famosi 2018 per martedì 20 febbraio potrebbero riservare un colpo di scena: i nominati della settimana sono Filippo, Franco e Amaurys. E non pensiamo che l'eliminato possa essere Franco, visto che è diventato uno dei preferiti del pubblico. Non facile decidere tra gli altri due, ma possiamo farci un'idea. Speriamo almeno di andare incontro a una settimana tranquilla, visto che nelle passate ci sono stati un ...

Isola dei Famosi 2018 - quarta puntata del 13 febbraio in diretta : Marco Ferri è il nuovo mejor : Alessia Marcuzzi - quarta puntata Isola dei Famosi 2018 L’Isola dei Famosi 2018 continua di martedì con la quarta puntata e qui su DavideMaggio.it, come ogni settimana, scatta l’appuntamento con il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, in Honduras. Isola dei Famosi 2018: la diretta minuto per minuto della quarta puntata di martedì 13 febbraio 21.44: La voce ...

Francesco Monte/ Video - il messaggio in diretta scatena le critiche del pubblico (L'Isola dei Famosi 2018) : Dopo le accuse di Eva Henger e l'abbandono dell'Isola dei Famosi 2018 per Francesco Monte è arrivato il tapiro d'oro di Striscia. Riavvicinamento sospetto con Cecilia Rodriguez?(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 00:21:00 GMT)

Isola dei famosi 2018/ Diretta - Craig ritirato : Alessia peor. Eliminata Cecilia Capriotti (Quarta Puntata) : Isola dei famosi 2018, anticipazioni e Diretta quarta puntata del 13 febbraio: chi verrà eliminato tra Alessia Mancini, Simone Barbato e Cecilia Capriotti? La Rinaldi in studio.(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 00:14:00 GMT)

Eva Henger - "caso droga" all'Isola dei Famosi 2018/ Massimiliano Caroletti - messaggio d'amore sui social : Eva Henger, assente nello studio dell'isola dei Famosi 2018? Continua lo scontro a distanza tra il marito Massimiliano Caroletti e la conduttrice Alessia Marcuzzi.(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 00:07:00 GMT)

Nino Formicola/ Il ricordo di Zuzzurro : "Anni fa abbiamo rifiutato il reality ma..." (Isola dei famosi 2018) : Nino Formicola è diventato molto amico di Franco Terlizzi. Ha cercato di insegnarli l'inno di Mameli ma il comico ha anche parlato delle strategie sull'Isola dei famosi 2018(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 00:00:00 GMT)

PAOLA DI BENEDETTO / Il messaggio di Francesco Monte : "Ti sostengo - ti aspetto" (Isola dei Famosi 2018) : PAOLA di BENEDETTO è la mejor della settimana all'Isola dei Famosi 2018. Dopo le accuse dell'ex fidanzato, l'ex madre natura è stata criticata anche da Cecilia Capriotti.(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 23:39:00 GMT)