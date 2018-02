Iraq | in guerra a Isis 18mila morti e 36mila feriti

Iraq : 4mln bambini colpiti dalla guerra : ROMA, 19 GEN - "In Iraq oltre 4 milioni di bambini hanno subito le conseguenze di estreme violenze in diverse aree, comprese quelle di Ninewa e al-Anbar. Solo lo scorso anno, 270 bambini sono stati ...

Iraq : "Abbiamo vinto guerra con Isis" : 04.20 In Iraq , il primo ministro Al-Abadi ha proclamato la vittoria contro l'Isis nel Paese, tre anni e mezzo dopo la conquista di vaste aree a nordovest di Baghdad da parte del Califfato. Le forze governative, ha sottolineato il capo del governo, hanno ripreso "il totale controllo della frontiera con la Siria", l'ultima parte di territorio iracheno che rimaneva in mano ai miliziani seguaci di Abu Bakr al Baghdadi. Del 'Califfo', più volte ...

Isis sconfitto in Iraq - il presidente Abadi : "La guerra è finita" : "Abbiamo sconfitto l'Isis in tutto il Paese": il premier iracheno Haider al-Abadi ha dichiarato la fine della guerra contro lo Stato Islamico in un messaggio trasmesso da Iraqia...