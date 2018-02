Intercettazioni | Berlusconi minaccia un nuovo bavaglio | “Non devono mai essere rese

ilfattoquotidiano

: @tomasACMilan @supersonico1986 Ed ecco le intercettazioni Delle 'cene eleganti' con due BIMBE (testuale) - tantononcambio : @tomasACMilan @supersonico1986 Ed ecco le intercettazioni Delle 'cene eleganti' con due BIMBE (testuale) - RedditCittadini : RT @RedditCittadini: #MAFIA X #STRAGI 93 #INDAGATI A #FIRENZE #Berluscuni è #DELLUTRI FASCICOLO RIAPERTO #INTERCETTAZIONI DEL #BOSS #RAI? h… - PTRGLT : @petergomezblog @fattoquotidiano In sintesi: intercettazioni amico di Berlusconi, una frase ambigua dove non si cap… -

(Di mercoledì 14 febbraio 2018) Separazione delle carriere dei magistrati, riforma, anzi nuova disciplina dellecon relativo, processi più brevi e nuova legge sulla legittima difesa. Silviorispolvera, davanti alla platea di Coldiretti, i suoi cavalli di battaglia degli anni passati sulla giustzia aggiungendo anche qualche piccola novità, ma facendo capire chiaro e tondo che con lui al governo lesaranno, di fatto, bandite e i cronisti imbavagliati. L’ex premier, condannato per frode fiscale e per questo incandidabile, ricorda all’uditorio distato protagonista di 77 processi come se questo fosse un merito. “Sono il più grande esperto di processi” dicendo che ha passato negli ultimi 25 anni tutti i sabati e le domeniche pomeriggio a preparare 3650 udienze con 105 avvocati: “E non mi chiedete cosa ho speso in avvocati perché ...