Inter | Skriniar pensa all’addio? Il difensore sbotta FOTO

Inter : Brozovic - segnali di pace ai tifosi. E Skriniar : "Mai detto di voler andare via" : Il croato posta una foto della figlia con la maglia dell'Inter. Lo slovacco: "Tradotte in maniera errata le mie parole"

Inter - Skriniar : "Quanta fiducia da Spalletti. Ma potevo fare di più" : Giampaolo, il maestro. Spalletti, l'allenatore che gioca per i primi posti. Milan Skriniar, difensore dell'Inter, si racconta a Inter Tv e definisce il rapporto che lo lega agli allenatori avuti alla ...

Inter : Skriniar - Giampaolo un maestro : ANSA, - MILANO, 14 FEB - Giampaolo, il maestro. Spalletti, l'allenatore che gioca per i primi posti. Milan Skriniar, difensore dell'Inter, si racconta a Inter Tv e racconta il rapporto che lo lega ...

Inter - Skriniar : 'Futuro? Non andrò via per far panchina. A gennaio è arrivata un'offerta importante' : ... così come le due squadre di Manchester " prosegue il difensore nerazurro " Secondo me la Premier League è il campionato più bello del mondo".

Serie A - Skriniar : «Mai pensato di lasciare l'Inter a gennaio» : MILANO - Milan Skriniar non ha intenzione di lasciare l 'Inter. "Non ho mai pensato - rivela il difensore in un'intervista rilasciata al quotidiano slovacco Sport - di andarmene a gennaio. Sono stato contento quando l'Inter ha detto che non mi avrebbe lasciato partire. Ora voglio solo continuare a migliorare e poi vedremo cosa succederà in estate". A ...

Inter - Skriniar : "Il mio futuro? Vedrò in estate - non andrò via per far panchina" : Inoltre la Premier è il campionato più bello del mondo". Inter, Spalletti: "Eder e Icardi insieme? Si può, ma..." panca? no, grazie - Il 23enne slovacco non fa poi mistero di pensare a squadre ...

Inter - su Skriniar Barca e Real 'Resto - ma sono attratto'. Miranda out due settimane : Skriniar: RESTO QUI, MA Real E Barca sono IL SOGNO - Intanto Milan Skriniar corteggiato dalle big europee, in particolare dal Barcellona, al quotidiano slovacco Sport , parla del presente: 'Il nostro ...

Inter - senti Skriniar : il difensore è pronto all’addio! : “65 milioni offerti per il mio cartellino? Niente da dire, si tratta di una somma mozzafiato ma mi è stato detto che non sarei partito a gennaio e sono felice per questo. Se però fosse servito, sarei andato via” queste le parole del difensore dell’Inter Skriniar, rilasciate al quotidiano slovacco Sport. Il centrale sembra pronto all’ipotesi di un addio, tanto da dire che in estate potrebbe succedere di tutto, indicando ...

Da Barcellona - El Mundo Deportivo : De Vrij all’Inter per sostiturire Skriniar blaugrana : Da Barcellona, El Mundo Deportivo: De Vrij all’Inter per sostiturire Skriniar blaugrana L’Inter in prima pagina sul Mundo Deportivo. Per questioni di mercato, ovviamente. Due notizie che riguardano due big nerazzurri, Icardi e Skriniar. La ricostruzione del quotidiano sportivo catalano è semplice, verosimile, perentoria persino, ma tutta da vericare. Almeno su tre dei quattro punti […] L'articolo Da Barcellona, El Mundo ...

Da Barcellona - El Mundo Deportivo : De Vrij all'Inter per sostituire Skriniar blaugrana : La ricostruzione del quotidiano sportivo catalano: l'olandese al posto dello slovacco. E Lautaro Martinez...

Calciomercato Inter - bomba dalla Spagna : “Skriniar via in estate - ecco il sostituto” : Calciomercato Inter – Nonostante la sessione estiva del Calciomercato sia ancora relativamente lontana, l’Inter sembra essere già molto attiva. La dirigenza nerazzurra ha praticamente chiuso il colpo Lautaro Martinez con l’attaccante classe ’97 che sarà a disposizione a partire dal 1° luglio. 27 i milioni sborsati dall’Inter per strappare il giocatore al Racing, mentre nel contratto del gioiellino argentino verrà ...