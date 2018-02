Inter | rinnovo anti-crisi per Icardi | Wanda in regia | ma spunta Raiola per

Gattuso ha rivitalizzato il Milan : Samp-Roma e Inter decisive per il rinnovo di contratto : Ci voleva un cuore rossonero come Gennaro Gattuso per rivitalizzare il Milan. Dopo un primo momento di difficoltà, comprensibile dopo l'immediato passaggio di consegne con Vincenzo Montella, ora il ...

Inter - Ausilio conferma l'arrivo di Lautaro Martinez e rinvia il rinnovo di Icardi : ... Video e gol, Inter-Atalanta Primavera 3-3, i bergamaschi acciuffano il pari nel recupero su rigore Inter-Bologna diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi 11 febbraio Maradona: 'Icardi è una ...

Inter-Candreva : il rinnovo è congelato : Qualche mese fa si era parlato di rinnovo tra Inter e Candreva, ma adesso, come spiega la Gazzetta dello Sport, la situazione è congelata. 'Da Candreva ci si aspetta un colpo di coda, un ritorno a macinare chilometri e assist , 8 finora, come nella prima parte di stagione. Anche perché in società si era ...

Inter : Spalletti ancora con Perisic e Candreva - congelato il rinnovo : Poi, sempre secondo la Gazzetta dello Sport , il rallentamento dell'Inter e anche il suo hanno congelato i discorsi che potrebbero essere ripresi prossimamente. Perisic, a differenza di Candreva, ha ...

Inter-Icardi - si studia il rinnovo a cifre choc : L'Inter prova a blindare Mauro Icardi. L'argentino insegue il centesimo gol in serie A (e novantesimo in nerazzurro) che potrebbe arrivare domenica a Ferrara contro la Spal, ma intanto la dirigenza ...

Inter - Brozovic è la chiave per il 'colpaccio'; importante rinnovo in difesa Video : L'#Inter e Javier Pastore, sembrava una storia chiusa, soprattutto dopo che la societa' nerazzurra è riuscita a chiudere per Rafinha [Video]. Invece negli ultimi giorni la pista si è ravvivata, tanto che il club avrebbe raggiunto anche un accordo di massima con il trequartista argentino per un ingaggio pari a 4 milioni e mezzo di euro a stagione. E se il calciomercato italiano delle pulci ha avuto qualche sussulto, lo si deve certamente alla ...

Lazio - giallo sul rinnovo di De Vrij : Inter alla finestra : Lazio, giallo sul rinnovo di De Vrij: Inter alla finestra Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Lazio, giallo SUL rinnovo DI DE Vrij – Sembrava ad un passo il proseguimento dell’avventura alla Lazio di Stephan De Vrij, invece le notizie dell’ultim’ora riportano di un giallo legato al suo rinnovo contrattuale. LA FIRMA TARDA AD ARRIVARE ...

Calciomercato Lazio - ‘giallo’ De Vrij : nuovi intoppi per il rinnovo - la mossa dell’Inter : La Lazio continua a stupire in campionato. I biancocelesti sono reduci dal pokerissimo con il Chievo e domani dovranno affrontare il recupero con l’Udinese. In caso di successo con i friulani, la squadra di Inzaghi si ritroverebbe al terzo posto solitario, un risultato che forse nessuno si aspettava ad inizio stagione. In casa biancoceleste però continua il giallo relativo al rinnovo di Stephan De Vrij. Da giorni è stato annunciato un ...

Calciomercato Inter/ News - giallo De Vrij : i nerazzurri si inseriscono nel rinnovo? (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra allenata da Luciano Spalletti: secondo alcune indiscrezioni circolanti nelle ultime ore, De Vrij potrebbe non rinnovare(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 11:24:00 GMT)

Inter - a febbraio il rinnovo di Icardi : Passato il mese di gennaio, l'Inter penserà a blindare Mauro Icardi : secondo quanto riporta Premium Sport , infatti, da febbraio il club di corso Vittorio Emanuele avvierà i contatti per rinnovare il contratto del capitano nerazzurro.

Inter - rinnovo Icardi con maxi clausola : 200 milioni di euro : Inter, rinnovo Icardi con maxi clausola: 200 milioni di euro Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Inter, Icardi RINNOVA CON maxi clausola – Mauro Icardi, attaccante e capitano dell’Inter, si sta godendo il sole di Dubai in vacanza dopo gli impegni del periodo natalizio. Non si placano le voci sul futuro, dopo che nei giorni scorsi è circolata la ...

Calciomercato Inter/ News - Icardi : rinnovo da 200 milioni di euro (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra di Luciano Spalletti: a breve dovrebbe arrivare il rinnovo del contratto di Mauro Icardi, con annessa clausola da 200 milioni(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 10:22:00 GMT)

Mauro Icardi al Real Madrid?/ “Visite mediche già effettuate” - ma Inter e giocatore discutono del rinnovo : Mauro Icardi al Real Madrid? “Visite mediche già effettuate”, ma Inter e giocatore discutono del rinnovo. Le ultime notizie di calciomercato sul capitano nerazzurro(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 20:39:00 GMT)

Calciomercato Inter - Ausilio : 'Rinnovo Icardi? Sì - ma con calma. Deulofeu solo a certe condizioni' : Spalletti che in settimana ha definito Ausilio e Sabatini come Bono e Springsteen: "Bono è più giovane - ha detto scherzando il direttore sportivo nerazzurro a Premium Sport - Penso comunque siano ...