Inaugura a Milano la Fondazione Gian Paolo Barbieri

Turismo : Cattaneo domani a Milano a Inaugurazione Bit : Milano, 10 feb. (AdnKronos) - Il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Raffaele Cattaneo, interverrà domani a Milano all’inaugurazione della Bit, la Borsa Internazionale del Turismo, manifestazione del Turismo organizzata da Fiera Milano. La prima giornata sarà aperta a tutti mentre le

Medicina - Milano : al Gaetano Pini-CTO Inaugurata Risonanza Magnetica di ultima generazione - esami ancora più precisi : Più veloce e più performante, dal punto di vista dell’hardware e del software, permetterà di ottenere immagini di qualità superiore, ampliando il bagaglio di prestazioni che l’ospedale potrà erogare, soprattutto nell’imaging oncologico; grazie a un diametro di 70 cm, rispetto ai 60 delle macchine tradizionali, e alla minor rumorosità, sarà anche più confortevole per i pazienti. È l’ultimo macchinario per la Risonanza Magnetica acquisito ...

Milano - quattro rinvii a giudizio per le devastazioni all'Inaugurazione di Expo : ... di cui avrebbero fatto parte anche gli imputati, ha 'arrecato un gravissimo danno all'immagine del Comune' anche 'quale Amministrazione promotrice della Città in Italia e nel mondo'. Il Comune ha ...

Milano - Inaugurata nuova sede St.Louis School per 700 studenti : Milano, 17 gen. (askanews) È stata inaugurata dal sindaco, Giuseppe Sala, la nuova sede milanese della St. Louis School in via Colonna, zona Portello. Una struttura di 7.500 metri quadrati, già sede ...

Comune Milano : Inaugurati i nuovi servizi della rete Alzheimer : Milano, 15 gen. (askanews) La linea telefonica dedicata, il Centro di psicologia per l'anziano e i Centri d'incontro: questi i tre servizi cardine della 'rete Alzheimer' del Comune di Milano, affidati ...

Comune Milano - Inaugurati i nuovi servizi della rete Alzheimer : Milano, 15 gen. (askanews) -La linea telefonica dedicata, il Centro di Psicologia per l'Anziano e i Centri d'Incontro. Sono i tre servizi cardine della rete Alzheimer del Comune di Milano, affidati a ...

Milano. Gli alunni della Sottocorno Inaugurano il campo a Rogoredo : Sono stati gli alunni della scuola Pasquale Sottocorno ad inaugurare la stagione calcistica nel nuovo campetto realizzato dall’Amministrazione in via Rogoredo. Grazie alla collaborazione tra Comune di Milano, Sky Italia, Adidas e Comitato di Quartiere Milano Santa Giulia, è stata…Continua a leggere →

Sky Inaugura un nuovo campetto nel quartiere di Milano Rogoredo : Campo da calcetto in via Rogoredo a Milano | Foto „ Saranno gli alunni della scuola Pasquale Sottocorno a dare il “calcio d’inizio” alla stagione calcistica nel nuovo campetto realizzato dall’Amministrazione in vi...

Ray-Ban Pop-Up Store a Milano : tanti ospiti per l'Inaugurazione in San Babila : Un viaggio che inizia dall'esterno, dove ampie vetrine arricchite da contenuti video conducono il consumatore nel mondo delle storiche icone e dell'edizione limitata Ray-Ban Aviator 1937. Le ...