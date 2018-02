Immigrato senza biglietto | il post-bufala su FB scatena rabbia e odio

Blastingnews

(Di mercoledì 14 febbraio 2018) La notizia si è diffusa in un lampo, alla velocità della luce. O meglio, di un treno ad alta velocità "Frecciarossa". E, in poche ore, ha raggiunto le 75 mila condivisioni; pazienza, se nel giro di 24 ore è arrivata la conferma che si tratta una fake new, una, l'ennesima a sfondo razzista. Ildi Luca Ma andiamo con ordine. Su un treno Frecciarossa, il 9608, che da Roma Termini porta a Milano, viaggiano Luca Caruso, l'autore delsu Facebook, e un ragazzo di colore con uno smartphone di "ultimissima generazione", un Samsung S8, mabagaglio e. O meglio ilce l'ha, ma è per un treno interregionale. Eppure se può permettersi un telefonino del genere non dovrebbe aver problemi a pagare il ticket di una "Freccia". Arriva la capotreno e in maniera professionale e cortese chiede all'di mostrarle il suo titolo di viaggio, ma l'uomo prima ...