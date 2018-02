Il Washington Post apre in Italia

NBA - i risultati della notte : Washington punta al 4° posto - Miami ko a Brooklyn : ... così come nello sport in generale. Cosa differenzia un campione, qual è il tratto distintivo? La continuità. Il trucco sta tutto lì, "nel vincere contro le piccole" direbbero quelli bravi. Ecco, la ...

Gelo USA - -94° C percepiti : il Monte Washington è il secondo posto più freddo della Terra…e non solo! : L’osservatorio del Monte Washington nel New Hampshire non è solo freddo: a -36 gradi con una temperatura percepita di -94 gradi, è il secondo posto più freddo sulla Terra, secondo un tweet dell’osservatorio. Inoltre, secondo gli ultimi dati disponibili provenienti dal rover Curiosity su Marte, il Monte Washington è più freddo della superficie del nostro vicino celeste, la cui temperatura rilevata è stata di -78 gradi. A partire dalla mattina di ...

"Woody Allen - un misogino con l'ossessione per le minorenni". Il Washington Post analizza gli archivi privati del regista : "Ho letto le confessioni private di Woody Allen. È ossessionato dalle minorenni". Con questo titolo è apparso sul Washington Post un articolo scritto in prima persona dal giornalista Richard Morgan. Il cronista freelance ha avuto accesso alle 56 scatole di scritti personali del regista donati alla Princeton University, e ne ha raccontato il contenuto, a detta sua "intriso di misoginia". "Quella di Allen è un'ossessione per ...

