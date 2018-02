Il Tourism Think Tank centra ancora una volta l’obiettivo | grande successo per l’evento

Human Tourism Think Tank : la necessità del fattore umano nel turismo : Cosa serve al turismo di oggi? In un mondo sempre più digitale, in cui l’interazione sociale avviene spesso con lo smartphone, il fattore umano rappresenta un elemento imprescindibile e trainante nel settore turistico. Se ne parlerà lunedì 12 febbraio 2018, a partire dalle 15, nel prestigioso Unicredit Pavilion in piazza Gae Aulenti 10 a Milano, allo “Human Tourism Think Tank-TTT 2018″. L’evento è organizzato da Lariofiere (ente ...