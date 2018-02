Il Telegraph esalta la via Francigena | La Toscana è bella come una fotografia Il

huffingtonpost

(Di mercoledì 14 febbraio 2018) "Una terra piena di tesori": è così che ildefinisce il Centro Italia in un lungo reportage in cui spiega ai turisti anglosassonigodersi unavacanza attraverso la via Franchigena con la propria bicicletta. A convincere Adam Ruck, giornalista che si occupa principalmente di viaggi, sono soprattutto le bellezze naturali della Penisola, oltre alla possibilità di svolgere in mountain bike un itinerario da quasi mille chilometri che attraversa altrettanti secoli di storia dell'umanità. Non fatichiamo a capire il perché il corrispondente inglese ne sia rimasto incantato.Dai colli del Gran San Bernardo sino Roma, la Viaè stata tracciata nel 990 d.C. dall'arcivescovo Sigerico di Canterbury e portava i fedeli in pellegrinaggio nello Stato Pontificio, costituendo per secoli un obbligo quasi immancabile per ogni cristiano. ...