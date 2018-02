huffingtonpost

: Il saluto militare di Cengiz Ünder, un endorsement alla politica di Erdogan? - HuffPostItalia : Il saluto militare di Cengiz Ünder, un endorsement alla politica di Erdogan? - Iron_Lollo : 'Lunga vita alla libertà'. La storia di #DenizNaki, il calciatore curdo che si oppone a Erdogan. Quando il #calcio… - Torol77 : Roma Calcio,Cengiz Under: quel saluto militare pro-Erdogan del bomber turco... - -

(Di mercoledì 14 febbraio 2018) Tre settimane fa l'esercito turco ha lanciato un'offensiva nel distretto di Afrin, nella Siria settentrionale. Da quando, nel 2012, le milizie di Bashar al-Assad ne hanno perso il controllo, la città di Afrin è la capitale dell'autoproclamata regione autonoma di Rojava, governata dai curdi. Gli stessi che hanno contribuito in maniera determinantesconfitta di Daesh in molte zone della Siria e dell'Iraq. Non so se la macabra ironia sia stata più o meno consapevole nella scelta del nome, ma l'operazione condotta dai turchi è nota come "Ramoscello d'ulivo".Le Unità di protezione popolare (Ypg) e di difesa delle donne (Ypj) del Partito dell'Unione Democratica (Pyd), il principale partito curdo siriano, stanno lottando strenuamente per resistere agli attacchi dell'esercito curdo, facendo appello a una nuova resistenza curda come a Kobane, ben ...