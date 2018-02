Il progetto europeo di Emmanuel Macron : Il presidente francese vorrebbe creare un nuovo gruppo politico nel parlamento europeo a immagine del suo En marche!. Leggi

Parte progetto europeo Vale per formare giovani nella pasticceria. : Ben 100 delle 245 ore di formazione teorico-pratica saranno realizzate in collegamento streaming video tra i gruppi italiano e francese, con 50 ore di lezione in italiano e altrettante in francese. L'...

progetto europeo "Conoscere la Borsa" : due squadre dell'Itis di Cuneo nella top ten : Questo spiega, inoltre, il perché molti periti diplomati si iscrivono con successo alle facoltà di economia dopo il diploma! Bravo ragazzi!' c.s.

progetto europeo EFFIGE : ENEA in prima linea per ridurre l’impatto ambientale nella ristorazione : Calcolare la footprint delle aziende italiane nel settore della ristorazione per ridurre impatto ambientale delle PMI, anche in funzione di contenimento dei costi. È questo l’obiettivo del Progetto europeo EFFIGE di cui ENEA è partner sia in azioni di natura tecnica sia per strategie di comunicazione delle performance ambientali L’Agenzia si occuperà dello sviluppo e della sperimentazione di strumenti a supporto della diffusione della PEF ...

Enel - parte progetto europeo per stazioni ultraveloci di ricarica auto elettriche : La mobilità elettrica cerca, con passi piccoli ma costanti, di ritagliarsi uno spazio sempre più significativo. Ma per farlo ci vigliono soprattutto le infrastrutture. Come quelle previste nel progetto “E-VIA FLEX-E mobility in Italy, France and Spain”, che sta per essere implementato e prevede l’installazione entro la fine del 2018 di 14 stazioni di ricarica ultraveloce: 8 in Italia, 4 in Spagna e 2 in ...