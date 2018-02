Il Principe libero saccheggia l' Isola | ma troppe cose non convincono

Cristiano De André/ Figlio di Fabrizio : "L'idea di un film su mio padre non mi fa impazzire" (Principe Libero) : Cristiano De André, Figlio del grande cantautore genovese Fabrizio De André protagonista come personaggio nel film Il Principe Libero, fiction in onda su Rai 1 oggi con l'ultima puntata.(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 19:04:00 GMT)

Luca Marinelli e Valentina Bellè stanno insieme?/ Rumors di flirt sul set di Fabrizio De André Principe Libero : Non è la prima volta che una coppia nasce sul set di un film o una serie tv e sembra che anche per Luca Marinelli e Valentina Bellè sia successo con Fabrizio De André Principe Libero(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 12:22:00 GMT)

Fabrizio De André – Principe libero su Rai1 - ultima puntata del 14 febbraio : promo e anticipazioni : Seconda e ultima puntata di Fabrizio De André - Principe Libero su Rai1. Il biopic sulla vita del celebre cantautore italiano, dopo l'approdo al cinema grazie alla distribuzione di NexoDigital, va ora in onda anche sul piccolo schermo. Protagonisti assoluti del film sono Luca Marinelli e Valentina Bellè, rispettivamente nei panni del cantante e di Dori Ghezzi. La storia d’amore tra i due artisti sarà uno dei perni principali della puntata in ...

“Ma non esiste!”. Principe libero - avete notato anche voi quel particolare? Successo per il biopic su Fabrizio De André - ma non tutte le critiche sono state positive - sopratutto su un determinato “aspetto” di Faber interpretato da un grandioso Luca Marinelli : Si aspettava con grande trepidazione l’uscita di questa miniserie targata Rai sul maestro Fabrizio De Andrè. Era da almeno un anno che se ne parlava, prima con rumors, poi con qualche piccola, quasi impaurita conferma, poi il trailer, la presentazione e la gioia di tutti quei milioni di italiani che nel corso della loro vita hanno amato e seguito il mitico Faber. Tutto nella norma quindi, quando stamattina abbiamo riscontrato tutti il ...

Davide Iacopini : «A lezione dal Principe Libero» : Fabrizio De André – Principe Libero è un fenomeno strano. Di quelli capaci di valicare i confini preposti e impartire lezioni universali. Nato fiction ma passato al cinema, dove in due giorni ha incassato oltre 700 mila euro, il progetto, in due parti, ha debuttato su RaiUno il 13 febbraio, con uno share del 24,3%. A seguirlo, i nasi incollati agli schermi, sono stati 6 milioni 178 mila italiani. Padri, figli, madri un tempo bambine in case ...

Fabrizio De Andrè - Principe libero/ Anticipazioni : l'incontro con Dori Ghezzi (Seconda parte) : Fabrizio De Andrè, Principe libero Anticipazioni: dalle critiche politiche per il suo album “Storia di un impiegato” al rapporto con Dori Ghezzi e la nascita della figlia Luisa Vittoria.(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 10:58:00 GMT)

Chi è Luca Marinelli - il Principe libero nella fiction di Rai Uno su fabrizio De Andrè : Alzi la mano chi non lo ricorda nei panni dello 'zingaro' in 'Lo chiamavano Jeeg Robot'. Beh se quella interpretazione, che gli è valsa un David di Donatello nel 2015, vi sembrava insuperabile ...