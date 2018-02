Il presidente del Sudafrica Jacob Zuma si è dimesso

BOLDRINI CONTRO SALVINI - DUELLO IN TV/ La presidente della Camera coglie nel segno sulla Bossi-Fini : Matteo SALVINI VS Laura BOLDRINI, lo sCONTRO televisivo in diretta TV ad Otto e Mezzo su La7, finisce ad appannaggio del presidente della Camera dei Deputati, ecco perché.(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 20:50:00 GMT)

Matteo Salvini VS Laura Boldrini, lo scontro televisivo in diretta TV ad Otto e Mezzo su La7, finisce ad appannaggio del presidente della Camera dei Deputati, ecco perché.(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 19:02:00 GMT)

Edoardo Stoppa punta il dito sulle irregolarità dell’Enpa - il presidente : “Segnalate a chi di dovere” : Edoardo Stoppa punta il dito sulle irregolarità dell’Enpa, il presidente: “Segnalate a chi di dovere” L’inviato di Striscia la Notizia porta alla luce nuove ombre sull’ente che protegge gli animali e le evidenzia alla numero uno Carla Rocchi Continua a leggere L'articolo Edoardo Stoppa punta il dito sulle irregolarità dell’Enpa, il presidente: “Segnalate a chi di dovere” sembra essere il primo su ...

HTC perde il presidente della divisione smartphone - in cerca nuove esperienze professionali : Chialin Chang, presidente della divisione smartphone di HTC, ha rassegnato le sue dimissioni con effetto immediato, motivandole con il proprio piano personale di carriera. Si prospetta un periodo complicato per l'attuale CEO Cher Wang, in attesa di un nuovo presidente. L'articolo HTC perde il presidente della divisione smartphone, in cerca nuove esperienze professionali è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Rimosso il presidente del Parco dei Nebrodi - Antoci : la mafia brinda : "Ora sono molti a festeggiare fuori e dentro le carceri". Commenta cosi' Giuseppe Antoci la sua rimozione dalla carica di presidente del Parco dei Nebrodi deciso dal governo della Regione siciliana. L'...

Salvini si scusa in tv con la Boldrini - poi le scintille su migranti e ruolo della presidente : Matteo Salvini alla prima volta in tv con Laura Boldrini, complice la domanda di Lilli Gruber a Otto e mezzo, si scusa. Il lupo non diventa pecora, ma perde il vizio. "Mi dolgo e mi pento, poi siamo in Quaresima, quindi...". Matteo nel definirla bambola gonfiabile l'aveva fatta davvero grossa. Lei, la presidente della Camera, ha giocato la carta dell'ironia con il lupo. E, almeno, è riuscita a scrollarsi di dosso l'etichetta di pasionaria ...

Il presidente di Oxfam International Juan Alberto Fuentes e l’ex presidente del Guatemala Álvaro Colom sono stati arrestati per corruzione : Il presidente di Oxfam International Juan Alberto Fuentes e l’ex presidente del Guatemala Álvaro Colom Caballeros sono stati arrestati per corruzione in Guatemala. La notizia è stata data dall’ufficio del procuratore generale del Guatemala, che ha ordinato gli arresti nell’ambito The post Il presidente di Oxfam International Juan Alberto Fuentes e l’ex presidente del Guatemala Álvaro Colom sono stati arrestati per ...

Corea del Sud - confidente dell'ex presidente condannata a 20 anni - : Choi Soon-sil, la discussa "sciamana" dell'ex capo di Stato Park Geun-hye è stata riconosciuta colpevole di corruzione, abuso di potere e favoritismo

Umberto Bossi - il ritorno sulla scena : potrebbe diventare presidente del Senato : Con l'obiettivo di poter poi controllare le probabilissime larghe intese post voto, Matteo Renzi punta ad ottenere la seconda carica dello Stato. 'L'idea sta circolando in questi giorni' spiegano dal ...

Corte dei Conti - Mattarella all'insediamento del nuovo presidente : Abbiamo tutti constatato una ripresa positiva dei numeri della nostra economia, una crescita superiore alle attese e che è in sintonia con un positivo andamento della crescita economica nei Paesi ...

Elezioni - De Luca : “Il Pd cala nei sondaggi? Vi risponde il presidente dell’Anas”. E sul figlio candidato tace : “Il Pd scende nei sondaggi? Vi risponde il presidente dell’Anas”. Così, Vincenzo De Luca rivolgendosi ai giornalisti sui sondaggi che danno il Partito democratico in costante calo a venti giorni dalle Elezioni. L'articolo Elezioni, De Luca: “Il Pd cala nei sondaggi? Vi risponde il presidente dell’Anas”. E sul figlio candidato tace proviene da Il Fatto Quotidiano.

Enea - Il presidente Testa spiega i vantaggi economici e scientifici del progetto DTT : ... concludendo "se tu fai cose importanti da questo punto di vista le regioni lo capiscono e superano gli effetti nimby e capiscono che questi sono meccanismi virtuosi di crescita dell'economia e della ...

La donna al centro del caso che ha portato all’impeachment dell’ex presidente sudcoreana Park Geun-hye è stata condannata a 20 anni di carcere : Choi Soon-sil, la donna coinvolta nello scandalo che pochi mesi fa aveva portato all’impeachment dell’ex presidente sudcoreana Park Geun-hye, è stata condannata oggi a 20 anni di carcere per abuso di potere, corruzione e intromissione negli affari di stato. Choi The post La donna al centro del caso che ha portato all’impeachment dell’ex presidente sudcoreana Park Geun-hye è stata condannata a 20 anni di carcere appeared first on Il ...