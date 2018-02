Il Portogallo torna a crescere come non faceva da 17 anni : Il Portogallo archivia il 2017 all'insegna della crescita economica più consistente degli ultimi 17 anni . Il PIL ha registrato un' espansione del 2,7% dopo il +1,5% dell'anno precedente . Si tratta ...

Jackson Martinez torna in Portogallo : Come riportato da A Bola, Jackson Martinez, in passato ad un passo dal Milan, sarebbe pronto a lasciare la Cina. Attualmente nelle fila del Guangzhou Evergrande, il 31enne bomber sarebbe pronto a ...