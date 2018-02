Il legale di Trump | ' Pagai io il silenzio della pornostar | non lui'

Stop del Senato alla legge che rendeva il legale l'aborto dopo le 20 settimane. Trump : "Deludente" : "Dobbiamo difendere chi non può difendersi da solo - ha detto Trump in una nota mostrando il suo disappunto per lo Stop al testo - Chiedo al Senato di riconsiderare la sua decisione e approvare una legge che celebra, protegge e conserva la vita"

Dal Pm? Trump : non vedo l'ora. legale : no : 11.25 Il presidente Trump "ha parlato frettolosamente" e intendeva dire solo "che è pronto ad incontrarli e che sarà guidato" dai suoi avvocati. Così il Legale del presidente, Ty Cobb, in una nota al NYT, ha chiarito le dichiarazioni del presidente che poco prima di partire per Davos aveva detto: "Sono pronto" a testimoniare,sotto giuramento,davanti al team di Robert Mueller,lo speciale procuratore che indaga sul Russiagate,ovvero sulle ...

Cannabis - in California è legale l’uso ricreativo. La rivoluzione Usa iniziata nel giorno dell’elezione di Trump : Nel giorno in cui Donald Trump diventava presidente, 9 novembre 2016, in alcuni stati si votava per la depenalizzazione della Cannabis. Da ieri in base a quel referendum la California è il maggiore mercato mondiale. l’uso ricreativo della marijuana promette di fare delle pianticelle finora all’indice per consumo non medico quello che Hollywood ha fatto per la celluloide e la Silicon Valley per il semiconduttore. Col Canada che potrebbe seguirne ...