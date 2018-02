Il futuristico noir All Walls Must Fall sta per lasciare l' Early Access di Steam

eurogamer

: #AlteredCarbon è un noir futuristico, un po' #BladeRunner un po' #TotalRecall.. per me serie più che godibile. - BolzanLuca : #AlteredCarbon è un noir futuristico, un po' #BladeRunner un po' #TotalRecall.. per me serie più che godibile. -

(Di mercoledì 14 febbraio 2018) Inbetweengames ha recentemente annunciato che Alllascerà a breve l'di, per affrontare una pubblicazione vera e propria.Il gioco è un interessante strategico con visuale isometrica ambientato in un universo, nel quale potremo esplorare la Berlino del 2089 divisa ancora dal muro, dato che la Guerra Fredda continua a congelare i rapporti tra oriente ed occidente. Arrivato suinad agosto del 2017, Allsarà pubblicato il prossimo 23 febbraio. A riportarlo è Eurogamer.net.Il team di sviluppo ha quindi mantenuto le promesse riguardanti l'intervallo di tempo per il quale il gioco sarebbe stato ino anticipato, e non modificherà il prezzo di Allal lancio. Anzi, questo sarà celebrato con un 30% di sconto sull'acquisto. La scelta di portare inil gioco è stata motivata dagli ...