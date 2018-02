Il City ne fa 4 al Basilea

Champions League 2018 : il Manchester City passeggia per 4-0 a Basilea. Qualificazione già ipotecata per la corazzata di Guardiola : È una partita senza storia quella che va in scena a Basilea, negli ottavi di Champions League fra i padroni di casa e il Manchester City. La squadra di Pep Guardiola archivia la pratica con un netto 4-0, frutto di una prestazione di livello davvero inarrivabile per i pur mai domi svizzeri. I citizens hanno già ipotecato la Qualificazione e, con la Premier League, di fatto, già in cassaforte, possono iniziare a concentrarsi sui quarti di ...

Basilea-Manchester City 0-4 : Gundogan - Bernardo e Aguero ipotecano i quarti : Tutto troppo facile. Al St. Jakob-Park di Basilea il Manchester City si prende tutto: gioco, prestazione, gol e qualificazione. E in soli 23'. Decisivi i guizzi di Gundogan , 14' e 53', , Bernardo ...

Basilea-Manchester City 0-0 LIVE TABELLINO Basilea , 3-4-2-1, : Vaclik; Lacroix, Xhaka, Suchy; Lang, Frei, Dié, Riveros; Elyounoussi, Stocker; Oberlin. All : Wicky Manchester City , 4-3-3, : Ederson;...

