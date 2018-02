Il bilancio migliore delle attese mette le ali a Sabaf : Sabaf mette le ali nel pomeriggio seguendo l'accelerazione registrata da Piazza Affari. In questo momento il produttore di componenti per cucine a gas sta guadagnando il 5% a 17,88 euro, complici ...

Blackberry : titolo in rally +8% dopo bilancio migliore delle stime : Boom per le quotazioni di Blackberry, che salgono di quasi l'8% in premercato, dopo che la società attiva nel comparto software ha reso noto un bilancio migliore delle attese.