Icardi e Wanda Nara sotto attacco degli animalisti | Vi dovreste vergognare

Blitz a San Siro : dura “contestazione” contro Icardi e Wanda Nara : Una contestazione contro Icardi, proprio adesso che non sta giocando? Sì è proprio così, Maurito è stato contestato a San Siro assieme alla sua Wanda, ma non a causa di alcune giocate non riuscite, bensì per il proprio vestiario. I militanti dell’associazione “Centopercentoanimalisti”, hanno infatti affisso ai cancelli dello stadio Meazza delle foto che ritraggono Icardi e Wanda ricchi di abiti in pelliccia. Con un post apparso ...

Icardi-Inter - si parla di rinnovo : Wanda Nara vuole 8 milioni di euro a stagione : In queste ultime due settimane si sono rincorse diverse voci circa il malcontento di Mauro Icardi all'Inter e il suo futuro lontano da Milano. Il capitano nerazzurro, inoltre, è stato anche al centro di una querelle con la moglie Wanda Nara, tra defollow sui social e voci di una presunta crisi, prontamente smentita dai diretti interessati. In tutto questo si è anche parlato di un cambio di procuratore di Maurito: da Wanda appunto al potente ...

Icardi - via la clausola? Clamorosa controproposta : così Wanda Nara 'minaccia' l'Inter : Ma, come riporta il Corriere dello Sport, Wanda Nara " moglie e agente del calciatore nerazzurro " ha fin subito messo le cose in chiaro: qualsiasi proposta di nuovo contratto , con o senza clausola, ...

Inter : ecco la richiesta di Wanda per non perdere Icardi e togliere la clausola : Wanda , secondo il Corriere dello Sport vorrebbe portare quella cifra a 8 milioni annui per raggiungere gli ingaggi percepiti da tanti giocatori di fascia alta in giro per l'Europa. Per l'Inter, alle ...

Inter - rinnovo anti-crisi per Icardi : Wanda in regia - ma spunta Raiola per... : Per il Corriere dello Sport , c'è anche però Mino Raiola che insiste per portarlo al Manchester United.

Icardi - Wanda - Raiola : un triangolo che indica pericolo - per l'Inter - : Il procuratore italo-olandese non è certo balzato agli onori della cronaca per la spiccata propensione a far rinnovare contratti ai propri assistiti presso le società di appartenenza. Anzi. Raiola ...

Wanda Nara posta ancora foto hot - Icardi non la segue più su Instagram : Wanda Nara è ancora in vena di foto hot, nonostante il marito Mauro Icardi abbia smesso di seguire il suo profilo Instagram proprio a causa dell'alto tasso erotico delle immagini che la...

Wanda Nara hot su Instagram : Icardi non la segue ancora : Mauro Icardi non sa ancora se sarà a disposizione di Luciano Spalletti per la partita interna contro il Bologna di Roberto Donadoni. Il bomber argentino sta continuando a lavorare a parte e solo il provino di domani dirà se è completamente recuperato dal problema muscolare che l'ha afflitto la scorsa settimana. Il capitano nerazzurro in campo ha vissuto un periodo particolare, un po' come tutta l'Inter, ma anche fuori dal campo di ...

Mauro Icardi e Wanda Nara - durissima frecciata di Maxi Lopez Video : La potremmo definire una vera e propria storia infinita, quella che continua a far discutere tabloid e quotidiani, riguardante il trio #Maxi Lopez, #Mauro Icardi e Wanda Nara. Nello specifico fanno discutere alcune dichiarazioni dell'attaccante dell'Udinese in merito al suo ex compagno di squadra e ora capitano dell'#Inter ed alla sua ex moglie. Dunque, ancora una volta, il giocatore nerazzurro è finito sui giornali e non per vicende legate al ...

Udinese - Maxi Lopez : 'Vedo i miei figli quando vuole Wanda. Più simpatico di Icardi? Se semini...' : "quando non ti diverti più devi fare un passo indietro " le parole di Maxi Lopez ai microfoni della Gazzetta dello Sport - ma io mi diverto ancora troppo. Ho una passione incredibile per il calcio, ...

Momento nero per l’Inter - ma Icardi trova il tempo di scherzare su Instagram : c’entra Wanda Nara [FOTO] : 1/13 ...

Inter - Icardi : "La seguo o non la seguo?" Nuovo episodio della social story con Wanda Nara : Quello che chiuderebbe definitivamente la , presunta, crisi all'Interno della coppia più chiacchierata del mondo nerazzurro. Wanda Nara in volo: l'isola delle vacanze è un paradiso Gasport

Zaira Nara spiega : "Icardi e Wanda in crisi? Mauro è troppo geloso" : Nei giorni scorsi si era parlata di una presunta crisi tra Mauro Icardi , capitano dell'Inter, e la sua bella moglie-agente Wanda Nara. L'argentina ha trascorso alcuni giorni a Buenos Aires per ...