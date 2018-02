I venti anni delle Bandiere arancioni

EMERGENZA ACQUA - Del Gaudio chiama la Regione alle sue responsabilità : in due anni solo interventi tampone : Chi ci guadagna? Certamente non i cittadini, che sono costretti a subire ciclicamente disagi da terzo mondo. Cosa hanno fatto i consiglieri regionali di maggioranza per affrontare questo problema in ...

Milano in venti anni ha perso 400 poliziotti : «L'88% degli italiani voterà in base alla propria percezione della sicurezza. Milano sembra molto sicura se, come ha rivelato un recente sondaggio pubblicato dal Corriere della Sera, il 74% degli abitanti si sente sicuro. Non c'è modo però di quantificare la sicurezza reale perché è un fenomeno influenzato dalle condizioni di disagio sociale. Un disagio diversissimo se compariamo ad esempio quello molto violento percepito da ...

Sicurezza Stradale - Delrio : "La certezza delle risorse per sei anni consente di avviare gli interventi più urgenti" : "L'intervento previsto in Bilancio e ora ripartito per Province e Città metropolitane risponde alle esigenze di Sicurezza Stradale dei cittadini, al fine di ridurre l'incidentalità e consentire il ...

"Tarsila do Amaral : Inventing Modern Art in Brazil" - al MoMa di New York in mostra la pittrice che insegnò ai brasiliani a essere "cannibali" : In principio doveva essere solo un regalo di compleanno per il marito. "Per Oswald volevo qualcosa fuori dal comune, che lo impressionasse", dirà Tarsila do Amaral del suo "Abaporu" (letteralmente "l'uomo mangia-persone" nella lingua indios tupi-guarani), una figura mostruosa realizzata nel 1928, dalla testa piccola e le braccia lunghe, con due gambe enormi piegate vicino a un cactus tanto alto da sfiorare il sole. Ma quel dipinto ...

Combinata nordica - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Alessandro Pittin - l’uomo dei grandi eventi. Serve una magia. Se limiterà i danni nel salto… : Serve una magia. L’Italia concentra su Alessandro Pittin tutte le speranze di conquistare una medaglia nella Combinata nordica in occasione delle Olimpiadi Invernali 2018 di PyeongChang. Il fuoriclasse carnico si presenta in Corea del Nord con la consapevolezza di essere tornato grande dopo due anni di buio, ma le sue chances di salire sul podio dipendono esclusivamente da un fattore: il salto. Pittin, infatti, è di gran lunga il miglior ...

Cade l'auto in un burrone : trovata morta giovane ragazza di soli venti anni Video : Un altro terribile incidente stradale [Video] si è consumato in queste ultime ore sulle carreggiate italiane, precisamente in provincia di Messina. A perdere la vita in questa tristissima occasione è stata una #ragazza di soli venti anni il cui nome era Chiara Foti Randazzese. La giovane si trovava a bordo della macchina condotta dal fidanzato, di un anno circa più grande di lei. Assieme a loro due c'era anche la sorella della vittima, una ...

Anche il Comune di San Giovanni Teatino cerca sponsor per gli eventi culturali e ricreativi : Il Comune di San Giovanni Teatino cerca sponsor per il finanziamento del cartellone degli eventi ricreativi e culturali per il 2018, impegnandosi a promuovere l'immagine dello sponsor pubblicizzandone ...

Febbraio 2018 tra anniversari ed eventi : 1 Febbraio Sessanta anni fa, Nel blu dipinto di blu trionfava a Sanremo. L’ottava edizione del Festival di Sanremo, la prima in diretta tv, premiava l’inedita coppia Domenico Modugno e Jonny Dorelli. Iniziava da qui la storia di una melodia destinata a rappresentarci: tutt’oggi, secondo i dati della SIAE, risulta la canzone italiana più eseguita al mondo. 2 Febbraio Undici anni fa, durante il derby Catania-Palermo moriva ...

"Il Morandini 2018” - la storica bibbia del cinema compie venti anni : Dalla "a" di "Achille" di Giovanni Albanese, con Sergio Rubini e Loris Pazienza, un film scritto da Vincenzo Cerami con "evidenti limiti" – alla "z" di "Zvenigora" di Aleksandr Petrovic Dovženko - film russo del 1923 sulla storia di un antico tesoro degli sciti conservato nel paese ucraino del titolo – ci sono proprio tutti. Anche quest'anno, puntuale come l'orario d'inizio di uno spettacolo a Broadway (ma non di Roma), arriva il ...

10 anni senza Heath Ledger in venti aneddoti dal set : Il 22 gennaio 2008, Hollywood diceva addio a Heath Ledger. Fu una scomparsa improvvisa la sua, che sconvolse il mondo del cinema. Tanto che, al Jocker per eccellenza, attore di straordinario talento, l’Academy attribuì un Oscar postumo, proprio per la performance del principe del crimine nel secondo episodio della trilogia su Batman di Christopher Nolan, Il cavaliere oscuro. Magnetico, schivo e anticonformista, l’attore di origini australiane ...

Juventus - Marchisio compie 32 anni : 'Sempre con gli stessi colori'. Auguri commoventi della moglie : "I miei desideri e le mie ambizioni hanno sempre gli stessi colori". E' la favola in bianconero del piccolo principe a compiersi attraverso queste sentite parole. La storia di un giovane ragazzino ...

Bufere di neve e venti da uragano in Bulgaria : stato di emergenza - gravi danni : L’est della Bulgaria è stato investito fino a tarda notte da Bufere di neve e venti da uragano (oltre 150 km/h): dichiarato lo stato di emergenza nelle zone di Smolian e Dobrich. Centinaia di centri abitati sono rimasti senza corrente elettrica. Alberi abbattuti dal vento hanno invaso le strade (tra cui i valichi attraverso il Monte Stara Planina) e le forti raffiche hanno anche scoperchiato i tetti di centinaia di case ed edifici ...

Maltempo Basilicata : approvato decreto per i danni dagli eventi eccezionali del 2017 : approvato il decreto di declaratoria per eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei territori della Regione Basilicata il 14 luglio 2017 e il 29 agosto 2017. Lo comunica il Dipartimento Politiche agricole e forestali. Il MIPAAF ha esaminato la proposta della Regione Basilicata di declaratoria di carattere eccezionalità dagli eventi avversi, nello specifico le trombe d’aria, accorsi il 14 luglio e il 29 agosto scorsi, che hanno ...

Assassin's Creed Origins : il DLC "The Hidden Ones" sarà ambientato 10 anni dopo gli eventi della storia principale : Assassin's Creed Origins, l'ultimo apprezzato episodio uscito dedicato famosa saga di Ubisoft, presto arricchirà l'esperienza di gioco con l'arrivo del DLC "The Hidden Ones".Al momento non sono state fornite informazioni sulla data di rilascio del pacchetto, quello che sappiamo è che "The Hidden Ones" presenterà una nuova missione e l'aumento del level cap a 45. Ora grazie alla segnalazione di Gametranfers, scopriamo che su Steam sono comparsi ...