I politici e l’inglese | questo sconosciuto Da Boldrini a Renzi | da Di Maio a Salvini

(Di mercoledì 14 febbraio 2018) Che cosa accomunae Berlusconi,e Di? Semplice: una scarsa o nulla conoscenza della lingua inglese, come dimostrano i video pubblici nei quali i diversi leader parlano. A salvarsi, Paolo Gentiloni a parte, sono soprattutto le donne: Emma Bonino, ad esempio, ma anche Laurae la quasi bilingue Virginia Raggi. Ad analizzare il grado di inglese di chi si candida a guidare il paese è stata l’American British Academy (start up specializzata in app educative). In un sondaggio condotto su 1000 studenti italiani, ABA ha inoltre rilevato che la maggior parte di quei giovani – a cui i nostripredicano l’importanza di fare l’Erasmus, padroneggiare le lingue e guardare all’Europa – ritiene in realtà che un ipotetico esame di inglese delle superiori sarebbe superato solo da Paolo Gentiloni, mentre Beppe Grillo, Nichi Vendola, ...