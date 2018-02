I Love My Car | San Valentino senza freni su Dmax con Malena

Malena - con I Love My Car senza freni a San Valentino : ...00 sarà Malena, misto di ironia e sensualità, a scaldare il pomeriggio di Dmax e presentare 'I Love MY CAR', una giornata 'senza freni' in cui i migliori programmi dedicati al mondo delle ...

Pescara - l'11 febbraio al via rosadonnaFestInLove Abruzzo 2018 : Nel programma sono previste varie performance: artistiche, esposizioni d'arte, di artigianato, fotografia, rassegne di libri, letture di brani in prosa e di poesie, musica, teatro, sport, danza, ...

MILANO Love WEEK. CARCERE E AMORE - DOVE SI LASCIANO I SENTIMENTI? : ... il meglio delle produzioni realizzate da persone detenute in vendita al Consorzio Vialedeimille di MILANO che promuove l'economia carceraria, creando percorsi virtuosi inaspettati e sostenibili, con ...

'I'm in Love with my car' fa tappa a Udine - Pordenone e Trieste : Dopo le proiezioni a Torino, Treviso e in Emilia Romagna, I'm in love with my car il film della premiata coppia di autori bolognesi Michele Mellara e Alessandro Rossi, arriva anche in Friuli Venezia ...

Serie Tv - novità : Kylie Bunbury nel pilot Get Christie Love di ABC; Catherine Keener in Kidding con Jim Carrey : Get Christie Love: Kylie Bunbury (Pitch) sarà la protagonista del pilot realizzato da ABC prodotto tra gli altri da Vin Diesel con Lionsgate e Universal Television. Ispirato al film del 1974 e alla breve Serie tv sempre della ABC, il nuovo Get Christie Love è scritto da Courtney Kemp, unirà musica e azione e vedrà al centro Christie Love (Bunbury) agente afro-americana della CIA che guida un'unità speciale, una donna carismatica capace di ...