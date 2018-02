I cd sono alla fine della loro storia trentennale | ci mancheranno? Solo un po'

Dalla Spagna sono certi : Neymar al Real Madrid! Ecco quando… : Dalla Spagna sono certi: Neymar al Real Madrid! Ecco quando… Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Dalla Spagna, sono certi: Neymar AL Real MADRID- Bomba di mercato Dalla Spagna. Secondo quanto riportato da “Mundo Deportivo” il Real Madrid sarebbe pronto a piombare con forte decisione su Neymar. Come riporta il quotidiano spagnolo, le Merengues ...

Simone Barbato/ Salvo dalla nomination - ma i naufraghi sono sul piede di guerra! (L'Isola dei Famosi 2018) : Simone Barbato, il mimo e cabarettista che sta spopolando all'Isola dei Famosi 2018, è finito in nomination e rischia il "taglio": intanto, pare che ci provi con Elena Morali...(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 23:06:00 GMT)

“Non si può aspettare che torni…”. Isola - il colpo di scena è dell’ultimo minuto : uno dei naufraghi deve abbandonare il gioco. E a quanto pare non ci sono alternative. Anche perché la ragione è veramente seria. A poche ore dalla diretta lo sconcerto è tanto e la tensione alle stelle. Il pubblico ormai si aspetta di tutto… : Isola dei Famosi, martedì 13 febbraio va in onda una nuova puntata. E già il fermento è grande. Quella di martedì sarà una puntata molto importante perché in studio il pubblico potrà finalmente vedere Francesco Monte. Il giovane, dopo aver lasciato l’Isola spontaneamente dopo il “canna-gate”, è tornato in Italia e, per il momento, ha concesso un’intervista solo a Silvia Toffanin, a Verissimo. Nella puntata dello scorso sabato, a dire il vero, ...

Amatore biellese alla Cinque Mulini. Lo speaker lo deride e il web si scatena : #iosonomarcoascari : Ci mette grande passione e impegno nella corsa, anche se il suo fisico ancora non lo aiuta. Domenica Marco Ascari, giovane avvocato biellese residente a Cossato, l’altro giorno per quello che sembra un disguido organizzativo si è trovato iscritto alla gara per professionisti della Cinque Mulini, una classica nazionale del cross, anche se la su...

'Luca è stato il mio incontro perfetto e oggi - grazie alla mia famiglia - sono felice' : Si è infatti avvicinata a questo mondo in modo casuale, grazie ad un'amico Il mondo del cinema è stato coinvolto dallo scandalo Weinstein e Brizzi, e numerose sono state le attrici, anche italiane, ...

"Luca è stato il mio incontro perfetto e oggi - grazie alla mia famiglia - sono felice" : Diventata famosa per la battuta "Anto' fa caldo" nello spot pubblicitario del tè freddo, oggi Luisa Ranieri, 44 anni, origini mediterranee, è un'attrice di successo. In un'intervista a Il Corriere della Sera ha raccontato di come sia cambiata la percezione del suo corpo negli anni e di come spesso non si sia riconosciuta nell'etichetta "sex symbol"mi sentivo prigioniera della mia fisicità, ma non si può scappare da se ...

"Pronto - sono Francesco" : la telefonata del Papa alla madre di Mattia : "Pronto, sono Francesco": così ha esordito il Papa nella telefonata alla mamma di Mattia Montei, 28 anni, disabile di Teulada affetto da tetraparesi spastica dalla nascita. Della vicenda di Mattia negli ultimi...

Il nuovo video di Mario + Rabbids : Kingdom Battle è dedicato alla colonna sonora : Mentre poco tempo fa vi riportavamo la vicenda del bambino che aveva spedito i propri disegni alla sede di Ubisoft Milano, per poi ricevere la risposta del Creative Director di Mario + Rabbids: Kingdom Battle, Davide Soliani, ecco che il titolo torna sotto i riflettori grazie alla pubblicazione di un nuovo video.Infatti, come riporta il canale YouTube di Nintendoeverything, è spuntato in rete un nuovo video dedicato alla realizzazione delle ...

Premier League - Manchester United; Mourinho dopo la sconfitta contro il Newcastle : ”Gli dei del calcio sono stati dalla loro parte” : L’allenatore dei Red Devils ha analizzato la sconfitta con il Newcastle: ora il Manchester City è di nuovo a +16. Arriva in un modo insospettabile, la sconfitta del Manchester United in Premier League. I Red Devils cadono contro il Newcastle di Rafa Benitez a St. James’ Park. Decisiva al 65′ la rete dell’esterno Matt Ritchie, bravo ad approfittare dell’unica occasione pericolosa del secondo tempo. Una vittoria ...

Genoa - Ballardini : «sono in debito con Pandev dai tempi della Lazio» : GENOVA - "I numeri sono belli e ci danno ragione , ci stiamo togliendo belle soddisfazioni". Davide Ballardini è raggiante a fine partita: il suo Genoa ha battuto 0-1 il Chievo conquistando altri tre ...

E’ un Milan da Champions - Cutrone ‘alla Inzaghi’ : Spal ko - adesso i rossoneri possono ‘agganciare’ il treno che conta [FOTO] : 1/9 Spada/LaPresse ...

Dua Lipa - arriva “High” dalla colonna sonora di “50 Sfumature di Rosso” : Dua Lipa vola alto nella colonna sonora di “Cinquanta Sfumature di rosso“: la sua canzone si intitola proprio “High” ed è una delle più coinvolgenti nella soundtrack. Una traccia pop alternative in cui l’artista si cala nei panni della protagonista Anastasia Steele, mettendo una carica di sensualità nell’intenzione della voce. Tra le altre canzoni dalla colonna sonora dell’ultimo capitolo di “50 ...

Mariagrazia Mazzola aggredita : "Non sono stata insistente". L'inviata del Tg1 presa a schiaffi dalla moglie di un boss : La giornalista inviata del Tg1 Mariagrazia Mazzola è stata aggredita questo pomeriggio a Bari, nel quartiere Libertà, mentre svolgeva il suo lavoro. La giornalista è attualmente...

Ma tra Michelle Hunziker e Favino che succede? Là dietro - queste foto… Dopo il sensualissimo ballo sulle note di Despacito - ecco come sono stati pizzicati (lontani dalle telecamere) i due conduttori del Festival. Questa è una bomba. Gli scatti compromettenti non mentono (e non piaceranno a Trussardi né alla moglie di Pierfrancesco) : Avete visto Sanremo? Quasi sicuramente sì visti i numeri di Questa edizione: era dal 1999 che Sanremo non registrava queste cifre di pubblico e share. Di sicuro – o quasi – c’eravate anche voi, incollati allo schermo a vedere come se la cava Baglioni, come è vestita Michelle, se è spigliata anche all’Ariston come lo è dietro il bancone di Striscia. E se avete visto Sanremo, è quasi certo che avete visto pure il ballo di Michelle e Pierfrancesco ...