Hockey ghiaccio femminile | Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 | il calendario di

Hockey ghiaccio - Olimpiadi PyeongChang 2018 : le favorite e le quote dei book-makers per le scommesse : Domani è il giorno del torneo maschile di Hockey su ghiaccio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Ad aprire le danze sarà il gruppo B, quello che comprende il team OAR e gli Stati Uniti, oltre a Slovacchia e Slovenia. Sarà un torneo lungo ed entusiasmante, che coprirà tutto l’arco del programma olimpico, con la finale in programma proprio nella giornata conclusiva, domenica 25 febbraio. Secondo i bookmakers la principale favorita ...

Hockey ghiaccio - Olimpiadi PyeongChang 2018 : si comincia dal gruppo B. Il team OAR apre con la Slovacchia. Curiosità per gli Stati Uniti : Il torneo maschile di Hockey su ghiaccio a PyeongChang 2018 può finalmente cominciare. Una delle discipline più attese dei Giochi Invernali, un lungo viaggio che culminerà con la finale dell’ultima giornata. Dodici le squadre partecipanti, divise in tre gironi: domani si comincerà con il gruppo B, quello sulla carta più equilibrato. C’è grande attesa per il debutto del team russo, l’OAR. Gli atleti sovietici si presentano a ...

Hockey ghiaccio femminile - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Canada e Stati Uniti volano in semifinale con una gara d’anticipo : Dopo la seconda giornata del gruppo A del torneo di Hockey su ghiaccio femminile a PyeongChang 2018, si conoscono già i nomi delle due semifinaliste. Sono Canada e Stati Uniti, che come nelle previsioni hanno vinto anche il secondo impegno del torneo e sono già certe di chiudere il raggruppamento ai primi due posti, ovvero le posizioni che garantiscono la certezza di giocare in semifinale, affrontando le vincenti dei playoff. Nel terzo incontro, ...

Hockey ghiaccio - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il programma completo di mercoledì 14 febbraio. Tutti gli orari delle partite e come vederle in tv e Diretta Streaming : Domani inizia anche il torneo olimpico maschile di Hockey su ghiaccio. Oltre alle ultime due sfide valide per il gruppo B femminile, ci saranno anche due gare del gruppo B maschile, con Slovacchia-OAR e USA-Slovenia. Al femminile, invece, Svezia e Svizzera sono già qualificate e si sfidano per il primo posto nel girone. Le gare saranno trasmesse in tv da Eurosport, canale esclusivamente visibile sulla piattaforma Mediaset Premium. Inoltre, sarà ...

Hockey ghiaccio femminile - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il calendario di martedì 13 febbraio. Programma - orari e tv : Il torneo di Hockey su ghiaccio femminile delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 prosegue con la seconda giornata del gruppo A. È il girone delle teste di serie, quello che premierà le prime due con l’accesso diretto alle semifinali. Le favorite sono Canada e Stati Uniti, che hanno vinto le rispettive prime partite. Nella seconda giornata, dovranno vedersela con Finlandia e OAR, il team delle atlete russe che gareggiano sotto ...

Hockey ghiaccio - IHL Elite 2018 : Renon schianta 6-1 Val Pusteria ed è campione d’Italia per il terzo anno di fila : Il Renon conquista lo Scudetto della Serie IHL – Elite, stagione 2017/18, e per il terzo anno consecutivo si aggiudica il titolo di Campioni d’Italia. Nel derby altoatesino contro il Val Pusteria, la formazione di Collalbo domina dall’inizio fino alla fine del match di finale e supera i Lupi gialloneri con un 6:1 mai in discussione che vale l’84esima edizione del massimo campionato di Hockey ghiaccio. Per il Renon è il quarto Scudetto negli ...

Hockey ghiaccio femminile - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il calendario di lunedì 12 febbraio. Programma - orari e tv : Ritorna in campo il gruppo B: saranno Svizzera-Giappone e Svezia-Corea le gare di Hockey femminile previste per lunedì 12 febbraio. Le elvetiche e le scandinave vogliono la vittoria per ipotecare le semifinali, le due formazioni asiatiche cercano il riscatto. Le gare saranno trasmesse in tv da Eurosport, canale esclusivamente visibile sulla piattaforma Mediaset Premium. Inoltre, sarà possibile seguire la gara attraverso il decoder TIM Vision, ...

Hockey ghiaccio femminile - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : vittoria agevole per il Canada - USA in rimonta sulla Finlandia : Seconda giornata di gare alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 per quanto riguarda l’Hockey ghiaccio femminile. Dopo le due partite di ieri del girone B, oggi è iniziato anche il torneo del girone A. Gli Stati Uniti hanno battuto 3-1 la Finlandia. Le scandinave si sono portate in vantaggio sul finire del primo tempo con la rete di Venia Hovi, abile a insaccare il disco della compagna Petra Nieminen. Le americane, però, hanno ...

Hockey ghiaccio - EBEL 2018 : seconda vittoria di fila per Bolzano. Battuto Dornbirn all’overtime : seconda vittoria consecutiva per Bolzano nel Qualification Round della EBEL 2018. Contro Dornbirn, ci è voluto un goal all’overtime di Chris Carlisle per decidere il big match. I Foxes l’hanno spuntata per 2 a 1, dopo essere però stati rimontati a soli 100 secondi dalla fine dei tempi regolamentari dal goal in extremis di Dustin Sylvester. Una vittoria meritata, visto il dominio mostrato in pista, che rilancia i biancorossi nella corsa per ...

Hockey ghiaccio - IHL Elite 2018 : la finale scudetto sarà tra Rittner Buam e Val Pusteria : Saranno Rittner Buam e Val Pusteria a contendersi lo scudetto della IHL Elite 2018. È stato questo l’esito delle semifinali disputate ad Asiago. Il Renon ha superato all’overtime per 4-3 un orgoglioso Vipiteno, capace per ben tre volte di rimontare gli avversari, campioni in carica, perdendo però all’overtime. I Lupi, invece, hanno avuto la meglio sui padroni di casa per 6-4, facendo la differenza nel secondo tempo. RENON ...

Hockey ghiaccio femminile - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il calendario di domenica 11 febbraio. Programma - orari e tv : Scendono in campo le teste di serie nel torneo di Hockey femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Le principali favorite alla medaglia d’oro, Canada e Stati Uniti, faranno il loro debutto nella seconda giornata del torneo, domenica 11 febbraio. Le statunitensi se la vedranno con la Finlandia, probabilmente la più accreditata a lottare per il podio, mentre le nordamericane affronteranno il team olimpico delle atlete ...